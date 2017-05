De bourgondiër dénkt dat hij gelukkiger is, maar schijn bedriegt

Is een beetje ongezond leven goed voor het geluksgevoel? "Helemaal niet", zegt Andrea Evers, hoogleraar gezondheidspsychologie aan de Universiteit Leiden. De Atlas voor Gemeenten signaleerde deze week dat in de groep gelukkigste Nederlanders relatief vaak mensen voorkomen die een beetje drinken, een beetje te dik zijn en ook nog roken.

Evers trekt dat in twijfel: die bourgondische leefstijl met ruimte voor de zonde, is allerminst superieur. "Fitheid en gezondheid zijn de grootste voorspellers voor een gelukkig gevoel. Neem overgewicht: een beetje is al schadelijk voor de gezondheid. Dat wordt nogal eens onderschat."

Gunt Evers de mens dan niet af en toe een zondig moment? Even stout doen en juist daardoor ontspannen? "Het is een hardnekkig misverstand dat je niet kunt genieten als je gezond en matig eet. En natuurlijk, je mag jezelf best eens laten gaan. Waarom zou je niet op vrijdag uit eten gaan en het op zaterdag dan rustig aan doen zodat je geen overgewicht krijgt?"

De mens is evolutionair gezien nog steeds gericht op de korte termijn, constateert Evers. "Als wij eten zien, dan moet dat in onze mond. Stel, ik voel me niet zo lekker. Ik zie chocola en eet het meteen op. Nou, van die suiker voel ik me meteen een stuk beter. Dat zou dan mijn geluk vergroten. Maar ik besef niet dat ik, wanneer ik gezond leef, mezelf in het begin al veel beter had gevoeld. En dat al die suiker op de lange termijn alleen maar narigheid geeft. Maar dat zijn allemaal verbanden die op de langere termijn werken, en de meeste mensen zijn er niet aan gewend om die te herkennen." Zelf zeggen dat je gelukkig bent, zegt niet alles over iemands welzijn.

Met roken maakt Evers nog kortere metten. "Direct bij de eerste sigaret gebeurt er van alles. Je bloedvaten vernauwen, je krijgt het koud, je lichaam gaat zich spannen. Roken is alleen maar verslaving." Hoe kan het dan dat sommige rokers een hoog geluksgevoel rapporteren? "Ook dat is denken op de korte termijn. Veel mensen kunnen zich niet meer herinneren hoe fit ze waren jaren geleden, toen ze nog niet rookten."

Natuurlijk, een echt rigide gezondheidsfanaat wordt misschien niet al te gelukkig. "Je hebt mensen die dwangmatig met voedsel omgaan", zegt Evers. "Die iedere hype moeten volgen. Maar dat is een verwaarloosbaar percentage. Het probleem ligt aan de andere kant. De helft van de bevolking is nu te zwaar. Een grote bedreiging voor de gezondheid, en voor het geluksgevoel."

Consumeren mag appelleren aan een geluksgevoel: wie matigheid leert, is volgens Evers uiteindelijk het gelukkigst. Dat klinkt simpel maar het gaat niet vanzelf. "Wij leveren allemaal keiharde strijd tussen onze drang om alles direct op te eten, en onze opvoeding waarin wij leren om behoeftes uit te stellen. Wie de ratio kan inschakelen, is succesvoller in het leven en ook gezonder."

“Je kan ook last krijgen van je perfectionisme” – David Rabbie gedragstherapeut in Amersfoort "Het streven naar een gezond lichaam is op zich niet verkeerd. Het gaat erom hoe je met dat streven omgaat. Sommige mensen kunnen geen tussenweg meer vinden in hun gedrag. Dat perfectionisme kan een goede eigenschap zijn. Over het algemeen waarderen we perfectionistische mensen. Maar als er een angst onder ligt om het niet goed te doen, gaan mensen overdrijven. Wanneer mensen overspannen thuis komen te zitten of blessures oplopen door te veel sporten, zou je kunnen zeggen dat ze last hebben van hun perfectionisme. Of wanneer ze heel veel willen sporten maar er last van hebben dat ze dat niet zo vaak doen als ze zouden willen. Dat kan ook. Als iemand dwangmatige trekken heeft leer ik hem of haar te onderhandelen met de perfectionistische kant. Om bijvoorbeeld tegen zichzelf te zeggen: elke dag sporten hoeft niet, misschien doe ik het om de dag. Dat helpt om een middenweg te vinden." Tekst loopt door onder afbeelding © ThinkStock

“ Je kunt niet zeggen dat iemand die een perfect lijf heeft, gelukkig is ” – Rob Dijkslag eigenaar fitnesscentrum City Fit Club in Gouda "Ik zie in ons fitnesscentrum weleens mensen die zich verliezen in het sporten. Sporten is goed maar zodra je ergens 'te' voor zet is het geluksgevoel weg. Je kunt niet zeggen dat iemand die een perfect lijf heeft, gelukkig is. De gedachte dat andere mensen dat denken, komt weleens bij mij op. Maar het gaat er om dat je lekker in je vel zit. Voor sommige mensen betekent dit dat ze na het sporten lekker op de bank gaan zitten met een pilsje. Chipje erbij, peukje roken. Nou, prima. Voor mij is het belangrijk om er goed uit te zien maar ik word daar niet gelukkig van. Waar ik wel gelukkig van word? Nou bijvoorbeeld van mijn twee honden die hun kop op mijn schoot leggen. Ik zie wel een tendens in de samenleving van mensen die denken: als ik dat doel maar haal, laat ik een bepaalde indruk achter bij andere mensen en dan word ik gelukkig. Maar geluk heeft totaal niets te maken met of je een perfect lijf hebt." Tekst loopt door onder afbeelding © ThinkStock

“ Ook figuurlijk verdampt alles heel snel na het aansteken van een peuk ” – Clemens Vogt, farmacoloog, werkzaam als coach en auteur van het boek 'Holy Smoke' "Er zijn veel verschillende soorten rokers, van gezelligheidstypes tot angstige mensen. Maar vaak geldt wel voor rokers dat ze de teugels niet zo strak aanspannen. Die houding kan bijdragen aan je gelukservaring, zeker in de huidige samenleving, waarin we al zoveel moeten en de teugels al zo strak staan. Kijk, dat roken ongezond is, dat zal niemand betwisten. Toch verbaasde het mij dat nog zoveel mensen beginnen. Blijkbaar zijn er ook voordelen. Ik wil niet dat mensen gaan roken, maar om tegenwicht te geven heb ik die voordelen beschreven in een boek. De ademtechniek van het roken ontspant direct het middenrif en daarmee ook het centrale zenuwstelsel. Het is een sterk ritueel en mensen kunnen zelfs een transcendente ervaring krijgen. Het is een ervaring die tot niets verplicht, de een houdt van het sociale aspect en de ander bereikt het meeste resultaat door alleen te roken. Dat zijn allemaal mooie effecten, maar ze duren niet lang. Ook figuurlijk verdampt alles heel snel na het aansteken van een sigaret. Daarom begeleid ik ook mensen die willen stoppen met roken." Clemens Vogt © RV

