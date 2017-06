De boosheid in Bunschoten blijft nog wel even

Eerst was daar sinds donderdagmiddag de tergende onzekerheid over de verblijfplaats van Savannah. Politie vond in haar kamer sporen die aanleiding gaven om te denken dat zij elders had overnacht. Totdat zondag het bericht kwam dat op een industrieterrein een stoffelijk overschot was gevonden. Een dag lang leefde Bunschoten tussen hoop en vrees. De identificatie liet lang op zich wachten, omdat de politie geen spoor wilde missen. De Zuiderkerk besloot om in het tegenoverliggende zalencentrum Kostverloren een bijeenkomst te houden waar bekenden en klasgenoten de spanning bij hulpverleners van zich af konden praten.

Lees verder na de advertentie

De anders zo nuchtere gemeenschap leek behoorlijk van slag. Waren de kinderen nog wel veilig?

Het hakte er vooral in omdat een ander drama, dat twintig kilometer verderop zich had afgespeeld, zich nadrukkelijk met de vermissing van Savannah ging versmelten. Op vrijdag werd in een sloot het ontzielde lichaam gevonden van de 14-jarige Romy, die ’s middags niet uit school was thuisgekomen. Zij was met geweld omgebracht.

Overeenkomsten De overeenkomsten tussen de twee gevallen waren zo treffend dat velen in Bunschoten een verband zagen. De onrust groeide met het uur. Op sociale media deden de gekste verhalen de ronde. De anders zo nuchtere gemeenschap leek behoorlijk van slag en de angst kroop langzaam bij bewoners omhoog. Waren de kinderen nog wel veilig? Toen burgemeester Melis van de Groep zondagavond hoorde dat het gevonden lichaam in Bunschoten Savannah was, besloot hij tot het maken van een videoboodschap. Hierin maande hij ouders van zijn gemeente om extra op hun kinderen te letten. Jonge mensen deden er goed aan om zo veel mogelijk bij elkaar te blijven. De zaak kreeg echter vanmiddag een nieuwe wending, voorlopig de laatste. De politie had ’s nachts twee minderjarige jongens aangehouden die ervan worden verdacht, apart van elkaar, de twee meisjes om het leven te hebben gebracht. De angst dat we te maken hadden met een se­rie­moor­de­naar was er natuurlijk. Tegelijkertijd snappen we hier ook niets van Durk Muurling, kerkelijk werker

Saamhorig “Dat geeft natuurlijk wel rust in de gemeente”, zegt Muurling met en zucht, die toen hij dit nieuws hoorde nog nauwelijks bekomen was van de emotionele kerkdienst. “De angst dat we te maken hadden met een seriemoordenaar was er natuurlijk. Tegelijkertijd snappen we hier ook niets van. Als het kerels van dertig zijn, dan kun je dit toch beter plaatsen. Ik heb verschrikkelijk te doen met die jongens en hun families.” Ook is Muurling blij dat het geen ‘lokale jongens’ zijn. “We zijn hier heel erg saamhorig, maar als je er niet bij hoort, dan heb je een probleem.” Tijdens de dienst die hij vanochtend in de bomvolle Zuiderkerk leidde, worstelde Muurling soms met zijn woorden en gevoel. Hij stelde zich kwetsbaar op. De ouders van Savannah die lid zijn van de kerk, waren er niet. Wel zat er de halve klas. “Daar schrok ik even van. Je moet dan een moeilijke boodschap vertalen naar pubers. Dat was niet makkelijk.” Voor de mensen in Bunschoten kan het verwerken van het verdriet beginnen. In het hele dorp hangen vlaggen halfstok. Bij het Oostwende College waarvan Savannah leerling was, werd vandaag een besloten bijeenkomst gehouden. Ook hier waren hulpverleners aanwezig. In Hoevelaken komen vanavond dorpsgenoten bijeen om stil te staan bij het overlijden van Romy, het meisje dat vrijdagmiddag in Achterveld werd gevonden. Lees ook: Twee tieners opgepakt in onderzoek naar dood van Romy en Savannah.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.