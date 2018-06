De boer heeft de kop vol

Dat er in de agrarische sector heel wat wordt gepiekerd, weet Paulien Hogenkamp (45), agrarisch coach te Wierden. Maar harde cijfers zijn er niet. "Wij hebben wel eens gezegd: tjonge, wat zijn er veel boeren met problemen. Tegelijkertijd weten we ook: we hebben geen goed referentiekader. In Nederland is er nooit onderzoek naar gedaan."

Met haar team begeleidt ze boeren en boerinnen met een burn-out of dreigende overspannenheid. Bij serieuze depressieve klachten is er een psycholoog beschikbaar. Haar klanten zijn agrarische ondernemers met zorgen: mannen en vrouwen die 's nachts wakker liggen, akelig vroeg wakker worden, concentratieproblemen hebben. "Die boer heeft z'n kop vol - dat is standaard wat wij horen: ik heb de kop vol."

Ze zit niet verlegen om werk. Klanten zat. En toch schrikt ze van die 52 procent die volgens het onderzoek van Trouw wel eens neerslachtig is over hun werk. Officiële cijfers zijn er niet. Niet over depressieve klachten, niet over bijvoorbeeld suïcide. "Maar als ik zie hoeveel boeren wij begeleiden van wie een familielid zelfmoord heeft gepleegd, dan is ook dat heel veel. Het komt vaak voor dat mensen vertellen dat een broer of een vader of een oom zichzelf om het leven heeft gebracht. Je ziet ook dat waar er een zelfdoding is geweest, het taboe nog groter wordt om te praten over mentale klachten. Ze hebben al zo veel sores achter zich en willen dat niet nog een keer meemaken."

Proat er mar nie oaver

In Twente zeggen ze als het tegenzit: 'hol't ma binnenskamers, proat er mar nie oaver'. "Dat is diep geworteld in de agrarische sector. Het bedrijf ligt vaak geïsoleerd van de buitenwereld en een boer heeft alles in huis om zichzelf in dat isolement te verliezen. Hij hoeft niet naar zijn werk, want hij is er al. Hij hoeft niet naar huis, hij is al thuis. Onderling kunnen boeren uren met elkaar bomen over praktische dingen, over de koeien, over de mest, over de melk, over de biggenprijzen. Maar praten over de persoonlijke dingen die minder goed gaan, dat doen ze niet. Wij begeleiden soms boeren van wie de ouders niet mogen weten dat ze gecoacht worden."

Hogenkamp ziet ook psychische gevolgen van abrupte bedrijfsbeëindigingen. Afgelopen jaar is er een stoppersregeling opgezet voor melkveehouders omdat de fosfaatuitstoot omlaag moet. Er kwamen miljoenen beschikbaar. "Boeren moesten binnen zes weken beslissen of ze meededen. Dan kregen ze per koe een flink bedrag uitgekeerd. Daarmee konden ze de hypotheek geheel of gedeeltelijk aflossen. Dan kom je uit een familie van zes generaties boer en dan moet je binnen zes weken beslissen of je meedoet. En dan moeten binnen die zes weken ook alle koeien van je erf af zijn."

Het rouwen wordt vergeten. Als je een boerenbedrijf verliest, verlies je zo veel meer dan alleen werk Paulien Hogenkamp

Tienduizenden gezonde koeien zijn geslacht. "Een boer zei tegen mij: het ene moment sta je in de melkput en het andere moment hangt je complete levenswerk aan de slachthaak. Financieel en praktisch zat die regeling goed in elkaar, hoor. Maar niemand vertelt jou hoe het is om na vijf of zes generaties op de boerderij te moeten zien dat je complete levenswerk er van de ene op de andere dag niet meer is."