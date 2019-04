De bloemen verdwijnen, het gedenken gaat door op het 24 Oktoberplein

Het dagelijkse rondje van Ron Rietveld (54) en Karina Langenberg (57) is confronterend. Elke werkdag lopen de collega’s in hun pauze langs het bloemenmonument voor de aanslag op het 24 Oktoberplein. Soms stoppen ze, soms kijken ze er alleen even naar tijdens het lopen. “Iedere dag blijft het indrukwekkend”, zegt Langenberg.

Ze weet dat het de laatste pauzewandeling is waarbij de bloemen rond de plataan aan de rand van het verkeersplein liggen. Vandaag ­komen ambtenaren van de gemeente alles ophalen. Het boek ‘Nijntje huilt’, de tijgerknuffel, de vaantjes van voetbalclub Desto en de tientallen brieven en tekeningen tussen de bloemen zoeken ze uit.

De gemeente heeft allerlei suggesties gekregen voor her­den­kings­mo­nu­men­ten. We komen daarop terug als de tijd rijp is. Gemeente Utrecht

“Die slaan we op. Op een later moment gaan we samen met de nabestaanden kijken wat er daarna mee gaat gebeuren”, zegt een woordvoerder van de gemeente. De bloemen worden verwerkt tot compost. Over hoe lang de gemeente de bloemen op de plaats des onheils moest laten liggen, heeft Utrecht overlegd met andere gemeentes die de laatste jaren grote drama’s meemaakten. “Oss en Haaksbergen bijvoorbeeld”, zegt de woordvoerder. “Maar het overleg met de nabestaanden was het belangrijkste in de keuze om de bloemen drie weken te laten liggen.”

Troosteloos Wie het tijdelijke monument drie weken na de aanslag ziet liggen, snapt waarom de gemeente het weghaalt. Vanaf de eerste ochtend na de aanslag in de tram, begonnen Utrechters gedenkbloemen neer te leggen. Vanuit hun kantoor zagen Rietveld en Langenberg de berg groeien. Na de stille tocht nam het aantal bloemenleggers af. Nu ziet slechts een enkele bos er nog vers uit. De meeste rozen, narcissen en lelies liggen verschrompeld en verdroogd rond de boom. De plastic omhulsels glinsteren nog in de zon, maar nu de bloemen erin hun kleurenpracht kwijt zijn, ziet het er ook een beetje troosteloos uit. Dat weerhoudt voorbijgangers er niet van stil te staan bij de plek. Een jonge vrouw met zwarte hoofddoek en een blikje energiedrank in haar hand filmt het monument met haar mobiele telefoon, een fietser stapt af en staart drie minuten zwijgend naar de bloemenmassa. “Nog steeds zien we vanuit ons kantoor dat mensen stoppen”, zeggen Rietveld en Langenberg. “Maar niet meer zo massaal als in de eerste twee weken. Er stonden constant mensen rond de bloemen: ouders met kinderen, fietsers, schoolklassen.”

Blijvende herinnering De behoefte om op het 24 Oktoberplein stil te staan en te herdenken zal blijven, vermoedt de ­gemeente. In de stad gingen stemmen op om het verkeersplein de naam 18 Maartplein te geven ter herdenking van de datum waarop het plein getroffen werd door een aanslag. “De gemeente heeft allerlei suggesties gekregen voor herdenkingsmonumenten. We komen op die suggesties terug als de tijd daar rijp voor is”, zegt de gemeentewoordvoerder. Om op korte termijn aan de behoefte aan een voortdurende herinnering te voldoen, ­komen er plantenbakken met bloemen in de kleuren van het Utrechtse stadswapen: rood en wit. Een permanent bloemenmonument betekent dat de twee collega’s elke werkdag tijdens hun wandeling aan de slachtoffers herinnerd worden, beseffen Rietveld en Langenberg. “Hoe confronterend dat ook is, het is iets dat moet.”

