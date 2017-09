De Berlijnse wijk die nooit aan de armoede lijkt te ontsnappen

De armoede in het rijkste en economisch meest krachtige land van Europa groeit jaar op jaar. Zelfs in het voormalige West-Berlijn, in de rijke negentiende-eeuwse wijk Charlottenburg staan wekelijks rijen voor de voedselbank van de Tafeln in de evangelische Trinitatiskirche.

De Tafeln is de organisatie van voedselbanken in Duitsland. Door de glas-in-loodramen vallen blauwe, rode en gele lichtstralen over de tafels met winterwortelen, aardappelen, paprika's, uien, Chinese kool en aubergine, met kersen, appels en citroenen, naast broden en melk en ga zo maar door. Zo divers als het aanbod van producten is, zo divers zijn ook de klanten: migranten, asielzoekers, gepensioneerden, alleenstaande mannen, moeders en studenten. Ze schuifelen, nadat ze hun kaart hebben laten zien en 1 euro hebben betaald, met rugzakken, kinderwagens, grote plastic tassen en karretjes langs de tafels. Vrijwilligers in rode schorten reiken de waren aan en weten welke hoeveelheden iedereen krijgt. Moeders met meerdere kinderen gaan met grote, loodzware tassen naar huis om de week door te komen.

Wie maandelijks moet rondkomen van hooguit 900 euro, komt in aanmerking voor voedselhulp. Ulrich Dombrowski is 79 jaar. Hij en zijn vrouw leven van een klein pensioen. Hij stopte na 43 jaar met werken, in 1995. Sindsdien haalt hij elk jaar de broekriem verder aan. Tot hij vijf jaar geleden bij de voedselbank aanklopte. "Het scheelt zoveel dat ik hier terechtkan. Ik neem alleen maar mee wat ik echt nodig heb", zegt hij haast verontschuldigend.

Armoede in Duitsland is geen uitzondering, blijkt uit een jaarlijks onderzoek van de Paritätische, een club van grote organisaties die zich met armoede bezighouden. In het laatste rapport, van dit voorjaar, meldde de organisatie dat 15,4 procent van de Duitsers onder de armoedegrens leeft. Het hoogste percentage sinds de hereniging. In Berlijn is dat zelfs 22,4 procent.

De Duitse economie groeit, de welvaart stijgt, maar de armoede neemt toe. Het zijn vooral alleenstaande moeders met mini-jobs - kleine baantjes die hooguit een paar honderd euro opleveren en die geen ziektekosten dekken - langdurig werklozen, migranten en gepensioneerden die in armoede vervallen. "De werkloosheid daalt stevig in Duitsland, maar steeds meer mensen met werk hebben geen fatsoenlijk loon. Het zijn de werkende armen", verklaart woordvoerder Christiaan Woltering.

Aantrekkingskracht

Berlijn is een stad met een grote aantrekkingskracht, maar met weinig werk voor laagopgeleide bewoners. "De industrie is weggetrokken na de hereniging", zegt Käthe Eckerle. Zij leidt de voedselbank in Charlottenburg met vijftig vrijwilligers.

De armoede in deze van oudsher rijke wijk kan ze wel verklaren. "Veel gepensioneerden hebben een eigen appartement, dus vermogen, maar een klein pensioen op bijstandsniveau. Dus leven ze in armoede."

In het voormalige Oost-Berlijn ligt de wijk Neuköln met 328.000 inwoners. Het is dé migrantenwijk met een grote Turkse gemeenschap, Polen, Russen, Afrikanen en vluchtelingen uit Syrië, Irak en Afghanistan. "Als een gezin de schoolboeken voor zijn kinderen niet kan betalen, dan is het arm", zegt de wijkburgemeester van Neuköln, Franziska Giffey van de SPD. "Volgens deze maatstaf is 55 procent van Neuköln arm. In Neuköln-Noord loopt dat op naar 80 procent. In Zuid is het dus minder." Ze noemt nog een cijfer: "76.000 bewoners van de wijk is klant bij het arbeidsbureau, dus een kwart is werkloos."

Neuköln zou in Nederland tot de grote steden behoren qua omvang, maar in Berlijn is het een wijk. © Erik van Zwam

Giffey heeft spelregels geformuleerd om Neuköln bestuurbaar te houden. "Eigen verantwoordelijkheid. Geen doelgroepenbeleid met tachtig religies in de wijk. We dulden ook geen culturele uitzonderingsposities. Mannen en vrouwen zijn gelijk, dat is niet onderhandelbaar. Integratie is de norm en dat is géén eenrichtingsverkeer."

Dr. Giffey is half dertig, streng, doelgericht en gemotiveerd. Haar beleid richt zich vooral op de jonge, nieuwe generatie, dus op onderwijs. Iedereen moet naar school, geen uitzondering. Zonder een goede opleiding is er straks geen werk.

Mijn gevoel zei me: ik hoor hier niet, maar je moet je trots opzijzetten

Neuköln zou in Nederland tot de grote steden behoren qua omvang, maar in Berlijn is het een wijk. Veel winkels dragen namen in Duits en Turks of Arabisch schrift op de etalageruit of erboven. Als multi-culti ergens is uitgevonden dan is het wel in Neuköln. De hele wereld bevolkt de wijk. Neuköln is het startpunt naar de rest van Duitsland of Europa, als iemand uit de armoede weet te komen.

Integratie en werk zijn belangrijk, maar het eerste is voor velen niet meteen vanzelfsprekend. Sinds 2007 kent de wijk stadsdeelmoeders die andere moeders helpen wegwijs te worden in de Duitse, Neukölnse samenleving. Maria Macher is de oprichtster en leidt de organisatie die de afgelopen tien jaar 450 stadsdeelmoeders opleidde. "Het is heel simpel. Wij trainen vrouwen zes maanden. Zij gaan bij andere vrouwen op huisbezoek en inventariseren de problemen. Mee naar de huisarts, de school van de kinderen, naar het jobcenter. Eén of twee keer, dan moeten ze het zelf doen."

Hatice Atabay is terug als stadsdeelmoeder, na een aantal jaar ander werk te hebben gehad. "Maandelijks begeleid ik twee gezinnen met een Turkse achtergrond. De vrouwen spreken meestal geen Duits en zijn geïsoleerd."

De stadsdeelmoeders helpen zo 160 gezinnen per maand. Macher en haar medewerkers richten zich vooral op vrouwen om ze zelfstandiger te maken en te emanciperen. Macher: "Armoede bij vrouwen hier is groot. De meesten leven van een bijstandsuitkering. Waar we kunnen, helpen we hen op weg naar de arbeidsmarkt." Al is dat makkelijker gezegd dan gedaan, ook al omdat er weinig werk is voor laag opgeleide mensen.