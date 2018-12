De beoordelingsmanie neemt op alle denkbare fronten alleen maar toe

Een jaar of wat geleden hadden wij thuis problemen met de televisie. Die viel weleens uit. Netflix bevroor ook en internet zelf deed het ook soms niet. Zelfs de vaste telefoon liet het op onvoorspelbare momenten afweten. Dan bel je de provider en de helpdesk laat je telefonisch de boel resetten en als dat niet helpt, wordt er een monteur gestuurd, waarna je in een afschuwelijk moeras terechtkomt. Doorverwezen worden naar een andere verantwoordelijke instantie, kabelverbindingen nalopen, bij de buren een israpunt detecteren, nieuwe aansluitpunten creëren, naar een andere provider overstappen, enfin de zaak sleepte wekenlang voort en werd ten slotte opgelost, al heb ik geen flauw idee hoe.

Wat ik nog wel weet is dat ik na elk nieuw bezoek van weer een andere monteur een evaluatieformulier van de betreffende firma in de mail aantrof, waarin ik vragen moest beantwoorden op een schaal van 1 tot 10: hoe tevreden was ik over de kwaliteit van de dienstverlening, de deskundigheid en klantvriendelijkheid van de monteur, de snelheid waarmee mijn klacht was afgehandeld en nog zo wat aspecten die evaluatie vereisten.

Uit loyaliteit met mijn vroegere branche van het vra­gen­lij­ston­der­zoek doe ik braaf mee aan de onderzoekjes

Ik ben de beroerdste niet en ik vulde die formulieren in met hoge cijfers, want er wérd snel gereageerd op onze klacht, de mensen van de helpdesk deden wat ze konden en de monteurs waren zonder uitzondering sympathiek, betrokken en maakten een deskundige indruk. Maar het probleem zelf werd niet verholpen, onze irritatie groeide, evenals mijn weerzin tegen de evaluatieformulieren. Waarom zat ik hier achten en negens uit te delen, terwijl het televisiebeeld nog steeds bevroor? Wat is dat voor hypocriete onzin?

Loyaliteit Lang ben ik automatisch ingegaan op verzoeken om mee te doen aan enquêtes, beoordelingen van het een of ander - zelfs tegen middelbare scholieren met een clipboard die een schoolopdrachtje uitvoerden zeg ik geen nee. Ik heb vroeger in het sociaalwetenschappelijk onderzoek gezeten, heb tal van vragenlijsten ontworpen en ik weet hoe moeilijk het is om willige respondenten te vinden, om maar te zwijgen over het probleem van de representatieve steekproef. Uit loyaliteit met mijn vroegere branche van het vragenlijstonderzoek doe ik braaf mee aan de onderzoekjes, die op mijn weg komen om op die manier de wereld een beetje beter te maken, althans er meer inzicht in te geven. Maar op zeker moment zat ik voor de derde keer als schoolcijfer vermomde tevredenheidsscores over hetzelfde polikliniekje in te vullen en ik dacht: ik houd ermee op. Ik was heel tevreden, de wachttijd was nihil, de behandelend arts was even voorkomend als professioneel, maar eigenlijk was dat allemaal vanzelfsprekend. En als ik wél een tijdje in de wachtkamer had moeten zitten, was dat geen reden geweest om een onvoldoende te geven, want dan zou er een spoedgeval aan de hand zijn geweest. Ik ga ervan uit dat het medisch personeel niet zit te klaverjassen, terwijl de wachtkamer volstroomt met patiënten die een afspraak hebben. Een keer ben ik, omdat ik in een royale stemming was, gezwicht voor de herhaalde aansporing om een recensie over een restaurant op een site achter te laten. Na het toekennen van cijfers voor diverse aspecten, kwam er een open vraag over mijn totaalbeleving. Ik vulde in: ‘Lekker eten, prettige bediening’. Toegegeven, een beetje generiek oordeel misschien, maar wat kun je als restaurant nog meer te wensen hebben? Verzenden lukte niet en ik kreeg een norse aanmaning: je oordeel moet minimaal 25 woorden bevatten. Waarop ik aanvulde: ‘en verder heb ik er echt niets over te melden, dus bekijk het maar met je recensies’. Het oordeel kwam precies zo op de site te staan.

Gehengel Het is dat ik me principieel verre houd van uitbuitende firma’s als Uber, AirBnB of Deliveroo, anders zou ik voortdurend klanttevredenheidslijstjes moeten invullen en zou ik zelf als klant ook beoordeeld worden. Twitter wordt vaak veroordeeld vanwege de haatgolven die het medium oproept, maar het gehengel naar likes van vloggers, in groepsapps of via facebookposts is ook behoorlijk weerzinwekkend. Internet en sociale media hebben van iedereen een recensent gemaakt die overal feedback op moet geven, van pakjesbezorging, goededoelenorganisaties tot en met theatervoorstellingen. Feedback is een nuttig concept, maar in de systeemtheorie, waar het begrip uit afkomstig is, heeft eigenlijk alleen negatieve feedback oftewel kritiek informatieve waarde. In het geval van een slecht startende auto wil je alleen weten wat de storing veroorzaakt om dat onderdeel te kunnen repareren. Dat de richtingaanwijzers en de remmen van de auto als een zonnetje functioneren is irrelevant. Negatieve feedback zoomt in op de storing. Positieve feedback (‘Dat gaat lekker, zet het goede werk voort!’) doet er veel minder toe. Die bevestigt alleen de bestaande situatie. Zoals je van een auto verwacht dat de remmen het doen, verwacht je van een restaurant dat het eten smakelijk en de bediening prettig is. Dat is de standaard. Wie aan de standaard beantwoordt, heeft geen positieve feedback (complimentjes) nodig, althans niet in de systeemtheorie, waar ik een aanhanger van ben. Kritiek alleen als er iets duidelijk verkeerd zit en complimenten alleen bij bijzondere prestaties. Tenslotte bevindt het meeste wat mensen zoal doen zich in de brede categorie ‘niks mis mee, best wel oké’. Het is de koketterie van het gastenboek, waarin gasten ook nooit iets zuurs durven te schrijven Dat neemt niet weg dat de beoordelingsmanie op alle denkbare fronten alleen maar toeneemt. In het onderwijs en de zorg moeten dienstverleners onder het motto ‘meten is weten’ voortdurend van alles afvinken om procedures te monitoren. Tegelijk moeten de afnemers de geboden diensten op zevenpuntsschaaltjes evalueren, terwijl open vragen naar (on)tevredenheid volgens mij interessantere informatie zouden geven, al was het maar omdat cliënten zonder uitgesproken meningen doorgaans niet de moeite nemen om open vragen te beantwoorden en dus ook geen ruis aanleveren. Maar het meeste gehengel naar tevredenheid en complimenten vindt plaats in de commerciële sfeer van bedrijven die hoge scores verzamelen om zichzelf beter te kunnen promoten. Het is de koketterie van het gastenboek, waarin gasten ook nooit iets zuurs durven te schrijven. Met die commerciële basis mogen wij in het Westen nog blij zijn. In China heerst dezelfde beoordelingsmanie, maar dan omgekeerd. Daar is het niet de burger die overheid of bedrijven beoordeelt, maar de overheid die met behulp van cameratoezicht en gezichtsherkenning individuele burgers strafpunten toekent, als ze zich niet aan de (verkeers)regels houden, wildplassen of zwartrijden. Bij teveel strafpunten volgen sociale uitsluitings- en schandpaalmaatregelen. Over dit abjecte beleid mag de Chinese burger geen beoordeling geven. Alleen positieve feedback is toegestaan.

