De armoede te lijf met een zomerpretpakket

Het is een al langer bestaand probleem, maar het Nationaal Fonds Kinderhulp liet vorig jaar zien hoe sterk het isolement van die kinderen kan zijn. Ze missen niet alleen de reis naar de camping of naar het buitenland, ze komen in juli en augustus sowieso bijna hun straat niet uit.

Een van de gelukkigen kon met de inhoud van het 'pretpakket' voor het eerst van haar leven naar de bioscoop

Toen het fonds vorig jaar voor het eerst ‘zomerpretpakketten’ uitdeelde, bleek pas goed wat langdurige armoede kan betekenen. Een van de gelukkigen, een tienjarige uit een gezin met een migrantenachtergrond, kon met de inhoud van het pakket voor het eerst van haar leven naar de bioscoop.

Vanochtend deelt het fonds tweeduizend pakketten uit met onder meer een waterpistool, zwemspullen en een reeks vrijkaartjes. Die gelden behalve voor de bioscoop ook voor de dierentuin en pretparken.

Arbeidsongeschikt Armoede kan ook onverwacht komen, laat het fonds vooraf weten. Neem het verhaal van Julia – in verband met de privacy niet haar echte naam. De eerste negen jaar van haar leven had ze een geweldige tijd tijdens de zomervakantie. Naar het strand, naar het zwembad, en naar de camping in Frankrijk. Toen liep haar vader hersenletsel op bij een zwaar ongeluk. Hoe het met zijn verzekering zat vermeldt het verhaal niet, maar door zijn arbeidsongeschiktheid had het gezin de laatste twee jaar geen tijd en geld meer om op vakantie te kunnen. Ook Julia moet met een pretpakket alsnog een goede herinnering aan de zomer van 2018 kunnen bewaren.

