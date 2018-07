De Apollo-vlinder wint de strijd om de Alpe d'Huez

Het gejuich van duizenden mensen, de geur van smeltende autoremmen en aangebrande worstjes, duizenden liters bier. Als de Tour de France vandaag op Alpe d'Huez finisht, viert de berg zijn status als de sport- en toeristische trekpleister van Frankrijk. Naar schatting zoeken 300.000 tot 500.000 mensen vandaag een plekje langs de weg. Het is massatoerisme op het allergrootst.

Om al die mensen in de toekomst te kunnen herbergen, wil de burgemeester van het dorpje Huez, Jean-Yves Noyrey, al jaren meer hotels. Er zijn nu 33.000 bedden voor toeristen op de berg, maar in 2015 werd een plan ingediend voor nog eens zesduizend extra. Alleen zorgde een opvallende bergbewoner er afgelopen jaar voor dat die ambitieuze toekomstplannen voor lange tijd moeten worden uitgesteld: de Apollovlinder, een van de grootste soorten in Europa en een wettelijk beschermde soort, omdat er nog maar weinig van over zijn.

Fred Tane heeft het dorp zien veranderen. Er werd steeds meer gebouwd. Van hotels tot résidences, ap­par­te­men­ten­com­plexen

De Franse natuurbeschermingsorganisatie Frapna vocht bij een rechter in Grenoble namelijk de bouwplannen aan met het bestaan van de vlinder als hoofdargument. "Het leefgebied van de vlinder wilden we beschermen", aldus Elodia Bonel van Frapna-Isère. "De vlinders hebben in de buurt van Huez verbindingszones waar ze doorheen kunnen vliegen om zo een groter gebied te kunnen bestrijken."

Ergernis Frapna had succes. De rechter vond dat door grote hotels te gaan bouwen in het leefgebied van de vlinder die ecologische corridors zouden worden doorbroken. Er ging een streep door de plannen. Burgemeester Noyrey kon in Franse media moeilijk zijn ergernis verbergen. "Met dit project zou de berg vijftien jaar vooruit kunnen. Nu stopt het project", zei hij destijds in Le Figaro. Fred Tane moet wel lachen als hij de vlindervraag krijgt. Hij is al zeventien jaar gids op de berg en bestiert het museum. Hij heeft het dorp zien veranderen. Er werd steeds meer gebouwd. Van hotels tot résidences, appartementencomplexen. De natuur kreeg het moeilijk, maar is er nog wel, zegt hij. "De Apollovlinder is daar een voorbeeld van. Als het slecht gaat met die vlinder, gaat het ook slecht met de ecologie van de Alpe." Tane snapt dat de bouwplannen vertraging hebben opgelopen. "Er is gewoon slecht voorwerk gedaan, niet goed gekeken naar waar gebouwd kon worden." Maar, zo zegt hij, Alpe d'Huez moet ook mee met de tijd. Hij noemt moderne hotels met luxere bedden noodzakelijk om attractief te blijven. Er zijn nu te veel lits froids, koude bedden. Dat zijn plekken die minder dan drie weken per jaar worden verhuurd. Ook dat was een argument voor de rechter vorig jaar: zorg eerst maar dat die vol komen.

Nieuwe plannen Bonel is het uiteraard eens met de beslissing van de rechter. "Knap eerst bestaande logies op voordat je iets nieuws neerzet. Zo behoud je de natuur. Dit is niet alleen op de Alpe een probleem, maar overal in de bergdorpen. Wij zijn niet tegen nieuwbouw, maar wel als er genoeg bedden zijn." In Les échos, het dorpskrantje van Huez, lijkt burgemeester Noyrey wel met hernieuwde energie aan de slag te zijn gegaan. "We hebben nieuwe plannen, die overigens niet heel veel veranderen aan de oude. Eind 2019 worden die hopelijk goedgekeurd." Op 13 augustus is er een inloopavond in het Palais du Sport. Iedereen mag komen. Er zullen alleen geen 300.000 aanwezigen zijn. Mensen kijken nu eenmaal liever naar wielrennen dan naar bouwplannen.

