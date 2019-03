De angst voor een cholera-uitbraak neemt toe in Mozambique: ‘De komende twee weken blijven kritiek’

In Mozambique dreigt een ramp na de ramp. De Verenigde Naties waarschuwen dat, twee weken nadat cycloon Idai over havenstad Beira raasde en een reusachtig gebied onder water zette, een grootschalige uitbraak van cholera bijna onvermijdelijk lijkt. De Mozambikaanse regering bevestigde woensdag al vijf besmettingen van de ziekte die tot extreme diarree en uitdroging leidt. “Vooral voor kleine kinderen is zij een levensbedreigende aandoening”, zegt Chris Cormency, noodhulpspecialist van VN-organisatie Unicef. “Kleine kinderen drogen snel uit.”

Lees verder na de advertentie

Hulporganisaties hebben vooruitlopend op een uitbraak vier cholerabehandelcentra opgezet in en rond Beira. Ook zal zondagnacht een lading van 960.000 choleravaccins in de stad arriveren. Volgende week begint een vaccinatiecampagne. “Maar het duurt veertien dagen voordat je daarvan de impact ziet”, zegt Cormency. “De komende twee weken blijven kritiek. We moeten zorgen dat we tijdens die overbruggingsperiode de verspreiding van cholera onder controle houden.” Anders kan het dodental door Idai, dat nu al boven de 700 ligt, ook indirect nog verder oplopen.

Schoon drinkwater Extra aandacht is er voor de opvangcentra waar mensen die ontheemd raakten door de storm of overstromingen tijdelijk zijn ondergebracht. “Dat zijn plekken met het allerhoogste risico”, legt Cormency uit. “We hebben het over schoolgebouwen bijvoorbeeld, waar veel mensen dag en nacht op elkaar gepakt zitten en waar de hygiëne en het sanitair ontoereikend zijn. Het is essentieel dat mensen daar toegang hebben tot schoon drinkwater en zaken als zeep.” In de stad Beira, die weliswaar grote schade opliep door de storm maar niet overstroomde, is het drinkwatersysteem sinds enkele dagen hersteld. In de door overstroming zwaarst getroffen gebieden buiten de stad is dat veel lastiger. Zeker op de plekken die nog altijd grotendeels onder water staan. In Zimbabwe en Malawi, de twee andere door Idai getroffen landen, heeft Unicef hulppakketten uitgedeeld met daarin onder meer zeep en waterzuiveringstabletten. In de rampgebieden hebben mensen nu meestal al dagenlang weinig gegeten en gedronken Willem Sools van de hulporganisatie Save the Children Willem Sools van de hulporganisatie Save the Children was de afgelopen dagen in de Mozambikaanse provincie Manica, vlakbij de grens met Zimbabwe. Ook daar bestaat het risico op een cholera-uitbraak, waarschuwt hij. Mensen doen er vaak noodgedwongen hun behoefte in de bosjes en er is niet overal toegang tot schoon drinkwater. In Mozambique lijdt volgens het World Food Programme bovendien sowieso al 43 procent van de kinderen onder de vijf jaar aan chronische ondervoeding. Sools: “En in de rampgebieden hebben mensen nu meestal al dagenlang weinig gegeten en gedronken. Ze zijn uitgeput, getraumatiseerd en hebben relatief vaak hiv.” Hun weerstand is daardoor laag, wat een mogelijke uitbraak van cholera extra dodelijk kan maken.

Mazelen Daar staat tegenover dat Mozambique op kleinere schaal bijna elk jaar wel te maken heeft met gevallen van cholera. Het land heeft dus relatief veel ervaring met het aanpakken van de ziekte, waardoor het aantal dodelijke slachtoffers doorgaans kan worden gelimiteerd. “Maar toch is het is zonder twijfel de grootste zorg van alle hulporganisaties op dit moment”, zegt Sools via de telefoon, vlak nadat hij vanuit de Manica-provincie in Beira is aangekomen. En cholera is niet het enige waarvoor wordt gevreesd. Met nog altijd honderden vierkante kilometers land onder water tieren muggen welig in en rond het overstromingsgebied. “Een uitbraak van malaria is onze op een na grootste zorg”, geeft Cormency van Unicef toe. In dat kader delen hulporganisaties muggennetten uit. “En ook zetten we binnenkort nog een vaccinatiecampagne tegen mazelen op. Die ziekte ligt bij kinderen na een ramp als deze ook altijd op de loer.”

Lees ook:

De kokosnoot is een reddingsboei in het overstroomde Mozambique Het district Buzi in Mozambique was een van de zwaarst getroffen plekken tijdens de overstroming die volgde op cycloon Idai. Veel mensen raakten alles kwijt. Mensen als Raposo Rego.