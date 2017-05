De angst sluipt de concertzaal in

Elke doorgewinterde concertganger weet het: je kunt tegenwoordig écht geen flesje water meer mee naar binnen krijgen. Die worden er allemaal uitgehaald. De afgelopen jaren is de veiligheidscontrole bij popconcerten flink toegenomen. Zeker bij grote zalen, zoals de Amsterdamse Ziggo Dome (17.000 bezoekers), wordt in haast iedere tas gekeken. Soms wordt er gefouilleerd, soms staan er honden. Nu stonden die honden vroeger ook wel eens bij concerten en festivals: met dat verschil dat ze toen voornamelijk naar drugs snuffelden, in plaats van naar explosieven.

Het is te hopen dat wanneer de muziek speelt veel concertbezoekers er geen moment aan zullen denken - maar die duizenden opeengepakte mensen in een verduisterde zaal vormen een kwetsbaar terrorismedoelwit. Vandaar de strenge veiligheidscontrole bij veel festivals en popconcerten, die door het gros van het publiek schouderophalend wordt ondergaan. Het is het nieuwe normaal.

Dat is eigenlijk al zo sinds de aanslagen in Parijs. In november 2015 vielen 89 doden tijdens een concert van rockband The Eagles of Death Metal, in poppodium Bataclan. Maandagavond laat kwamen zeker 22 mensen om het leven, toen een zelfmoordterrorist zich in de foyer van de Manchester Arena opblies, terwijl duizenden concertgangers net de concerthal verlieten na het optreden van de Amerikaanse zangeres Ariana Grande. Hoe is de veiligheid te garanderen bij dergelijke massabijeenkomsten?

Het uiterste was twee weken geleden te zien in Kiev, bij het Eurovisie Songfestival. Doodsbenauwd waren ze in Oekraïne voor ongeregeldheden. Het stadsbestuur van Kiev had gedurende het songfestival 16.000 extra manschappen ingezet. Politieagenten, troepen van de nationale garde. Tussen de metrohalte en de concerthal, een wandeling van nog geen tien minuten, telde je honderden agenten.

Zo ver is het in Nederland nog lang niet. Ondergetekende muziekverslaggever wordt bij een middelgroot podium als Paradiso zelden gefouilleerd. "Dan zie jij er vast heel netjes uit, ik word altijd uit de rij gepikt", zegt Berend Schans, directeur van Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals (VNPF). Die vergelijking met een enorm evenement als het Songfestival in Oekraïne noemt hij oneerlijk, hoewel er gisteren bij hem op kantoor ook al een opmerking werd gemaakt over hoe Europa steeds meer op Israël begint te lijken.

De VNPF heeft wel eens uitgerekend dat er jaarlijks zo'n 25 miljoen concertbezoekers zijn. Alleen al in Nederland. Kun je die allemaal controleren? "Ja. Waarom niet", zegt VNPF-directeur Schans eerst. Dan: "Nee. Ik weet het eigenlijk niet." Hij klinkt verslagen, want wat er in Manchester gebeurde, is de nachtmerrie voor alle poppodia die bij zijn vereniging zijn aangesloten.

Wat kan de VNPF? "Voorlichting geven aan onze leden. Informatie delen. We staan in nauw contact met de overheid", zegt Schans, die net als concertorganisator Mojo gisteren is uitgenodigd voor spoedoverleg in Den Haag, bij de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid.

"Het leven is er een geworden van aanvaardbare risico's nemen", verzucht Schans. Dat je dus tegenwoordig ook al risico's moet nemen als je een avondje uit gaat, noemt hij afschuwelijk. "Weet dat er de laatste jaren meer is gebeurd dan concertbezoekers merken of zien. Het gaat allemaal een stuk verder dan aangescherpte tassencontrole." Ook zijn poppodia vaker maatregelen gaan nemen op verzoek van de artiest, als daar aanleiding voor is. Maar beveiliging om in íedere tas te kijken, iedere avond, bij elk popconcert, kost geld, veel geld. Geld dat in de cultuursector nou niet bepaald te over is. "Het is wel zo dat áls er iets gebeurt, dat vooral bij de grotere zalen en festivals zal zijn."

Sommige mensen zullen dan roepen van 'Pinkpop is watching you', maar we zijn er eerlijk over, het staat overal aangegeven

Zo'n groot evenement vindt over anderhalve week plaats in Landgraaf. Pinkpopbaas Jan Smeets antwoordt resoluut en eerlijk, gevraagd of hij honderd procent instaat voor de veiligheid van zijn tienduizenden gasten. "Nee. Onmogelijk. Maar dat kan nergens."

