De Amsterdamse brandweer zegt het vertrouwen in de korpsleiding op

Dat blijkt uit een anonieme brief die op de mat viel bij burgemeester Femke Halsema en gemeenteraadsleden. In de brief, die Trouw heeft ingezien, zeggen de brandweerlieden dat zij niet langer meer wil zwijgen. Dat de korpsleiding de ‘zo prachtige en sociale organisatie’ negatief blijft neerzetten in de media, vinden zij onacceptabel: dat zorgt voor een voortdurend gebrek aan vertrouwen tussen de leiding en de brandweerlieden.

En laat herstel van vertrouwen nu juist de heilige graal zijn in het rapport Bouwen aan Vertrouwen, dat oud-commandant der strijdkrachten Peter van Uhm december vorig jaar presenteerde over waarom de modernisering bij de Amsterdamse brandweer zo moeizaam vordert.

Al een maand na het verschijnen van dit rapport is die boodschap onder het tapijt geveegd, vinden de briefschrijvers, die zich zeggen te beraden op verdere acties. Tot nu toe zwegen zij, omdat ‘medewerkers simpelweg bang voor vervolging zijn’.

Escalatie

Van Uhm schreef in het rapport dat er veel te doen was in het korps over de publieke uitspraken van brandweercommandant Leen Schaap. Die hadden volgens hem ‘grote impact binnen en buiten de brandweer en zijn van invloed zijn op de verhoudingen’.

De brief is een volgende escalatie in een serie van escalaties. Vorig jaar zomer deed commandant Leen Schaap twee keer aangifte van bedreiging met de dood. Brandweermannen zouden geld hebben ingezameld om hem dood te laten rijden.

Het imago van het korps is niet best: er zou een masculiene cultuur heersen met veel seksisme en racisme. Zo vond een vrouwelijke medewerker vorig jaar een dildo in haar la. Eerder ontsloeg de korpsleiding een man die stelselmatig over ‘zwarte apen’ en ‘kanker-Marokkanen’ sprak. De rechter oordeelde echter dat de man niet ontslagen mag worden, omdat de commandant zijn beslissing onvoldoende had gemotiveerd.

Ook zouden de brandweerlieden zouden vooral goed voor zichzelf zorgen. Er heerst volgens Schaap een ‘bajescode’ waarin mannen elkaar de hand boven het hoofd houden.