De aloude apartheidsangst voor het ‘swart gevaar’ herleeft

Het is negen uur ’s ochtends, maar de Zuid-Afrikaanse lucht ruikt al vettig naar speklappen, steak en boerewors. Valerie Bylieveldt (45) staat achter een braai (Afrikaans voor barbecue) op de stoep voor de Amerikaanse ambassade in Pretoria. Ze draagt een zwart T-shirt met in wit de tekst: Swart Maandag. Haar zwarte petje is bedrukt met slechts één wit woord: heldin.

Ze verwacht minstens honderd mensen bij de door haar georganiseerde protestactie, die aandacht moet genereren voor de moorden op boeren in Zuid-Afrika. ‘Zwarte maandag’ is de rouwdag voor die zogeheten plaasmoorde. Tussen 1 april 2017 en 31 maart 2018 (de recentste cijfers) telde de politie er 62. Een grove onderschatting, meent Bylieveldt.

Ze kijkt zenuwachtig om zich heen. Waar blijft iedereen toch? Alleen al haar Swart Maandag-groep op sociaal medium Telegram telde 184 leden. Er zijn pas twintig man.

Vijf schoten

Bylieveldt was in 2005 zelf slachtoffer van een aanval op haar boerderij, dichtbij het plaatsje Steelpoort. Haar man hoorde iets buiten en ging kijken of alles in orde was. Er volgden vijf schoten. Bylieveldt rende het huis uit. “Mijn man zat onder het bloed. Hij was in zijn gezicht geraakt. Ik schreeuwde om hulp. De buren belden de politie. Maar de zwarte agenten waren niet onder de indruk. Ik heb mijn man zelf naar het ziekenhuis moeten rijden. Er is nooit iemand opgepakt.”

Valerie Beylieveldt, leider van de organisatie Swart Maandag, neemt een hap van een stuk vlees achter een braai op de stoep voor de Amerikaanse ambassade in Pretoria. © Bram Lammers

Vier jaar later overleefde Bylieveldts broer een aanval op zijn boerderij niet. Ze wijst op het meisje naast de braai. “Ik heb zijn dochter geadopteerd.” Bylieveldt woont inmiddels met haar gezin in het plattelandsstadje Potgietersrus. “Mijn man en ik waren getraumatiseerd na de aanval op onze boerderij. We wilden er niet meer wonen.” Haar stemt trilt van woede. “Ze moorden ons witte Zuid-Afrikanen uit. Het is een genocide. De regering verzwijgt dat, maar kijk maar naar de cijfers.”

Precies dat deed Nigel Branken. En uitvoerig. Toch kan hij niet anders dan concluderen dat de claim van Bylieveldt onjuist is. Geen enkele statistiek wijst op een zogenoemde ‘witte genocide’. Branken drinkt een colaatje in een koffietent in het centrum van Johannesburg. Natuurlijk, ook hij vindt elke moord op een boer er één te veel. Maar er wordt gegoocheld met cijfers. Hij wil dat mensen zich bij de ­feiten houden. “Boeren in Zuid-Afrika hebben helemaal geen grotere kans om te worden ­vermoord dan de gemiddelde Zuid-Afrikaan”, zegt hij. “Juist een veel kleinere.”