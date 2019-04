Dat verdeeldheid tussen verschillende groepen snel gezaaid is in Sri Lanka, is duidelijk

Dat extremisten verantwoordelijk zijn voor de goed gecoördineerde aanslagen in verschillende delen van het land is duidelijk. Uit welke hoek die komen is nog niet bevestigd door de Sri Lankaanse autoriteiten. Niemand heeft nog de verantwoordelijkheid voor de terreurdaden opgeëist. Ook deden de autoriteiten tot nu toe weinig mededelingen over de zeven mensen die zijn aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de aanvallen.

Wel riep premier Ranil Wickremesinghe al heel snel na de aanslagen alle Sri-Lankanen op ‘verenigd en sterk’ te blijven. Want dat verdeeldheid tussen de verschillende groepen snel gezaaid is in Sri Lanka, daarvan zijn zowel de politieke als religieuze leiders in het land goed doordrongen. Van de ongeveer 22 miljoen inwoners is zo’n 70 procent boeddhistisch, ruim 12 procent hindu, bijna 10 procent moslim en zo’n 8 procent christelijk. Boeddhisten vormen dus de meerderheid op het eiland en hun geloof is nauw verweven met de Sri Lankaanse staat en het nationalisme van de Singalese meerderheid.

Spanningen tussen verschillende groepen tekenen de geschiedenis van het land

Spanningen tussen verschillende groepen tekenen de geschiedenis van het land. Zo ligt de burgeroorlog, waarbij Tamil Tijgers in het noorden van het land een kwart eeuw voor onafhankelijkheid vochten, nog vers in het geheugen. Naar schatting kwamen daarbij ruim 70.000 mensen om het leven.

Boeddhisten onder druk Sinds het einde van de oorlog in 2009 haalt vooral geweld tegen christenen en moslims het nieuws. Een deel van de boeddhistische meerderheid is van mening dat hun geloof en waarden onder druk staan op het eiland. Deze groep vreest ook dat moslims steeds meer economische macht krijgen in het land. Ze wordt opgehitst door de radicale boeddhistische beweging BBS, onder leiding van monnik Galagoda Aththe Gnanasara Thero. Aan de andere kant zorgt de NTJ, een groepering van radicale moslims, voor onrust op Sri Lanka. Zo werd deze extremistische organisatie vorig jaar nog verantwoordelijk gehouden voor het vernietigen van een aantal Boeddhabeelden.

Wraakacties Een reeks aanslagen vorig jaar maart deed de regering besluiten de noodtoestand af te kondigen. Destijds vielen op verschillende plaatsen extremistische boeddhisten tientallen winkels, auto’s en huizen van moslims aan. Die geweldsgolf begon na een verkeersruzie. Een boeddhistische vrachtwagenchauffeur zou daarbij zijn aangevallen door een groep moslims. De gebeurtenissen lieten zien dat onderhuidse spanningen in Sri Lanka snel aan de oppervlakte kunnen komen. De angst voor wraakacties over en weer na de aanslagen op Paaszondag, is dan ook groot. Zo waarschuwde de regering na de aanvallen onmiddellijk voor nepnieuws dat zich via sociale media snel kan verspreiden en de emoties onder de verschillende groepen in de samenleving hoog kan laten oplopen. Later kwam de aankondiging dat sociale media voorlopig helemaal worden geblokkeerd zodat groepen elkaar in elk geval niet via die kanalen kunnen opjutten. Ook is er een avondklok van kracht. Niet alleen de regering, ook de Moslimraad van het land probeert de gemoederen zoveel mogelijk te sussen. Zij kwam vandaag onmiddellijk met een verklaring waarin ze het geweld veroordeelde. “We betreuren het verlies van onschuldige levens door extremisten die verdeeldheid willen creëren tussen religieuze en etnische groepen.”

