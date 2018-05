Dat sms'je had hetzelfde effect op me als het blauwe kruisje op de zwangerschapstest

Het is natuurlijk ook nog niet echt gekocht. Ik moet het voorlopig koopcontract zelfs nog tekenen. Er is alleen dat sms’je waarin staat: ‘Hoi Elke, gefeliciteerd, het is gelukt, bel me maar even. Groet, de makelaar.’

Ik zal even vertellen wanneer ik het smsje precies kreeg. Het was anderhalve dag geleden. Een zwoele doordeweekse avond. We vierden de verjaardag van de dertienjarige met een gourmet in de achtertuin. Vader, moeder, zusje en de beste vriendin van de jarige. We waren al halverwege de maaltijd. Het was heel gezellig. Iedereen rommelde met een eigen pannetje. Ex en ik dronken een glaasje champagne op het feit dat we dertien jaar geleden voor het eerst ouders waren geworden.

Als een ander mens keerde ik terug naar het feestgedruis in de tuin

We dronken op de gelukkigste dag van ons leven. Ik weet zeker dat ik, als het hierover gaat, nog wél voor twee kan spreken. Ik weet dat ex en ik na de geboorte van onze eersteling zo veel geluk en liefde ervoeren dat het bijna niet meer normaal was. Dat we het leven toen allebei als volmaakt beschouwden.

Oké, het is dertien jaar later en met het leven en de volmaaktheid ervan heel anders gesteld. Nu zaten we, als gebroken gezin, samen rond de gourmettafel.

Op zeker moment liep ik even naar binnen, misschien om naar het toilet te gaan, ik weet niet meer wat ik binnen ging doen, maar ik kwam langs het aanrecht waarop mijn telefoon in de oplader lag.