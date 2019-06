Dat Peter M. kon weglopen uit Den Dolder wil niet zeggen dat de kliniek gefaald heeft

Een 44-jarige patiënt keerde zaterdag niet terug van onbegeleid verlof naar de kliniek in Den Dolder. Hij moest daar een jaar zitten nadat hij iemand op straat had aangevallen en gedreigd had een atoombom op een station te laten vallen. Schuldig maar ontoerekeningsvatbaar, oordeelden de rechters vorig jaar. Heeft de kliniek opnieuw te weinig op de veiligheid gelet? Vijf vragen aan psychiater en hoogleraar in Nijmegen Robbert-Jan Verkes.

Lees verder na de advertentie

Hoe vaak komen patiënten niet terug van verlof? “Dat gebeurt met enige regelmaat. Dan gaat het er meestal om dat de patiënt te laat terugkomt. Iemand die al vijf dagen weg is, dat is uitzonderlijk.”

Had deze patiënt na twee begeleide verlofuren nog wel een onbegeleid uur mogen wegblijven? “We weten heel weinig van wat er precies is gebeurd. In het algemeen kan ik wel zeggen: je wilt iemand langzaam weer laten wennen aan de samenleving. Daarbij neem je een zeker risico. Je begeleidt bijvoorbeeld iemand, maar laat hem daarna zelfstandig even naar de winkel gaan. Je verwacht dat hij terugkomt. Je weegt dat risico af tegen het mogelijke gevaar dat een patiënt veroorzaakt.”

Zijn de behandelaars te optimistisch? “Voor begeleiders is het echt heel vervelend als dit gebeurt. Maar bedenk wel: het gaat meestal goed. Ik denk dat we in Nederland een goed systeem hebben waarin mensen weer veilig kunnen terugkeren uit de kliniek naar hun woonsituatie. Ik kan me ook niet heugen wanneer rond deze groep, dus niet de tbs’ers of mensen met een gevangenisstraf, een groot incident heeft plaatsgevonden tijdens verloven.”

Is deze man extra gevaarlijk, nu blijkt dat zijn moeder politiebescherming moet krijgen? “Als er sprake is van een psychose is het vaker zo dat juist degenen die dichtbij de patiënt staan door hem worden gezien als gevaarlijk als hij wanen krijgt. De patiënt denkt dat hij wordt bedreigd wanneer mensen erop aandringen dat hij wordt behandeld.”

Komt de ophef dan vooral doordat Den Dolder eerder de mist in ging met Michael P.? “Ik denk dat Den Dolder nu onder het vergrootglas ligt. Ik vond het ook opvallend dat de minister direct de leiding op het matje riep. Dat is uitzonderlijk. Dat iemand niet terugkomt, wil niet zeggen dat de inschatting vooraf niet goed is gemaakt, dat het beleid niet klopt. Het blijft nu eenmaal heel lastig om zoiets te voorspellen.”

Lees ook:

Minister Dekker roept kliniek in Den Dolder op het matje na ontsnapping patiënt Minister Sander Dekker (rechtsbescherming, VVD) heeft de directie van de psychiatrische kliniek Fivoor in Den Dolder op het matje geroepen. Hij wil weten hoe Peter M. kon wegblijven en welke risico’s er zijn voor de samenleving.