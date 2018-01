Dat Nederlands op de universiteit terrein verliest is onvermijdelijk

Wie plaatsneemt in een Nederlandse collegezaal wordt vaak in het Engels toegesproken. Dertig procent van het wetenschappelijk personeel is inmiddels van buitenlandse komaf. Ze komen hier naartoe vanwege het uitstekende academische klimaat.

Goed nieuws, zou je denken, maar deze cijfers uit een nieuw rapport van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) komen precies op het moment dat er een debat woedt over de wenselijkheid van het Engels in het hoger onderwijs.

Hoe wenselijk of hoe erg is het dat het Nederlands terrein verliest op de universiteiten?

Pleitbezorgers van het Engels wijzen weleens naar Italië. Daar is het gros van onderwijs en onderzoek in het Italiaans. Het gevolg is een naar binnen gekeerde academische cultuur. Talentvolle academici trekken weg. Italië staat in de top drie van leveranciers van onderzoekers aan Nederland, blijkt uit de nieuwe cijfers.

Critici stellen dat universiteiten overstappen op het Engels alleen maar om het aantal studenten op te krikken, en zonder dat daar inhoudelijk een goede reden voor is. Ze vinden het verkeerd dat colleges in het Engels een instrument zijn in de concurrentiestrijd.

De eerste discussie gaat over de motieven om voor onderwijs in het Engels te kiezen. Een kwart van de universitaire bachelors is in het Engels en driekwart van de masters. Universiteiten krijgen geld van de overheid op basis van het aantal afgestudeerde studenten.

Toch zorgt in Nederland internationalisering al enige tijd voor wrevel bij een deel van de studenten, het academisch personeel en politici. Minister Ingrid van Engelshoven van onderwijs wil een stop op de wildgroei aan Engels in het hoger onderwijs. Verschillende politieke partijen denken dat het oprukken van het Engels de kansengelijkheid voor Nederlandse studenten ondermijnt. In het debat spelen meerdere discussies door elkaar heen.

Tegelijkertijd merken de onderzoekers op dat het Engels juist positieve effecten heeft op de emancipatie van achterstandsgroepen. Wanneer studenten later in een Engelstalige werkomgeving terechtkomen, kan een Engelstalige opleiding helpen om ‘taalhandicaps’ te compenseren. Mede vanwege het gebrek aan feiten doet het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) onderzoek naar de relatie tussen Engelstaligheid en de in- en doorstroom van studenten in het hoger onderwijs.

En dan is er, ten derde, een maatschappelijke discussie. Het Engels zou leiden tot kansenongelijkheid. De Engelse taal lijkt voor sommige studenten inderdaad een drempel te zijn, met name voor degenen met een migrantenachtergrond en uit milieus waar studeren niet vanzelfsprekend is, zo staat in een verkennend onderzoek naar het gebruik van het Engels van de KNAW.

Een tweede discussie is meer cultureel van aard. Wat is het nut om van een masterstudente te eisen dat zij Vondel in het Engels vertaalt, verzuchtte hoogleraar Nederlands Lotte Jensen onlangs in de Volkskrant . ‘Weg waren metrum, het rijm en de poëtische kracht van de Nederlandse taal’. Zij is niet de enige die dit probleem aankaart. Engels vormt een risico voor de aansluiting van de wetenschap bij de Nederlandse samenleving, waarschuwt de KNAW.

In de internationale toplijsten

Tegelijk is er in de discussie een belangrijk argument vóór Engels. Heel veel onderzoek, zeker in de natuurwetenschappen, vindt plaats in een internationale context. Engels als voertaal, ook in het onderwijs, biedt de bedding waarin internationaal toponderzoek floreert. Niet voor niets duiken vrijwel alle Nederlandse universiteiten op in de internationale toplijsten.

Naar Nederland komen, zeker in vergelijking met buurlanden, veel internationale studenten. Jaarlijks krijgen zo’n 12.000 buitenlandse studenten een diploma van een Nederlandse hogeschool of universiteit, bijna de helft van hen is jaren later nog in Nederland aan het werk.

Om die goede positie te handhaven lijkt het onvermijdelijk dat de Nederlandse taal verder terrein verliest op de universiteiten. In cultureel opzicht kan dat pijnlijk zijn, maar op het perspectief van een braindrain naar Italiaanse snit zit niemand te wachten.

Lees ook:

Opleidingen mogen zelf beslissen of ze overstappen op Engels, maar ze denken er niet altijd goed over na, meent de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.