Dat bergbeklimmen een sport is geworden, hebben we vooral aan de Britten te danken

Een reiziger ontmoette op grote hoogte bovendien allerlei gruwelijks. Bewoners op grote hoogten die volgens een Britse ervaringsdeskundige waarschijnlijk door het drinken van sneeuwwater ‘lelijk, verschrompeld en gedeformeerd’ oogden. Het hooggebergte gold daarnaast als het domein van de duivel.

In 1787 stond De Saussure zelf bovenop de Mont Blanc. Van een bucketlist had hij nog nooit gehoord, maar het gaf hem desalniettemin voldoening.

De Zwitserse natuuronderzoeker Johann Jacob Scheuchzer meende in de achttiende eeuw in zijn ‘Natuurgeschiedenis van Zwitserland’ het bestaan van reuzen en draken in de Alpen te kunnen ­bewijzen. Laatstgenoemden ­beschreef hij per type (met of zonder vleugels, een- of meerkoppig, enzovoort) en per leefgebied.

De ultieme uitdaging Nog in dezelfde eeuw manifesteerden zich geleerden die het iets nauwer namen met de feiten en die mensen juist enthousiast probeerden te maken voor het beklimmen van de bergen. Horace Bénédict de Saussure, hoogleraar natuurkunde aan de universiteit van Genève, was zo iemand. Met pamfletten, colleges en eigen tochten trachtte hij ook anderen over de streep te krijgen. De hoogste Alp, de Mont Blanc, vormde de ultieme uitdaging. De Saussure loofde in 1786 een ­beloning van twintig gouden ­dukaten uit voor degene(n) die als eerste(n) de top zou(den) bereiken. Nog datzelfde jaar lukte het kristalzoeker Jacques Balmat samen met Michel Paccard, dokter te Chamonix. Een jaar later stond De Saussure zelf boven. Van een bucketlist had hij nog nooit gehoord, maar het gaf hem desalniettemin voldoening. Maar wetenschapper als hij was, ging het De Saussure nog meer om wat expedities als de zijne aan kennis over zaken als klimaat en zuurstof konden opleveren. In de eeuw die volgde, bereikten zo’n drieduizend mensen de top van de Mont Blanc. Marie Paradis was in 1818 de eerste vrouw. J. Sluyterman-van Loo was in 1865 de eerste Nederlander. Adriaan Gilles Camper (later nog lid van de Tweede Kamer) had in 1788, kort na Balmat, Paccard en De Saussure, al een mislukte poging gedaan. Een sport werd het alpinisme in de tweede helft van de negentiende eeuw, vooral dankzij de Britten. In steeds groteren getale reisden ze af naar de Alpen om de bergen daar te bedwingen. Plaatselijke gidsen begeleidden hen op hun weg naar boven.