Dat astma-medicijn, zorgt dat voor koude benen?

De vraag van deze lezeres kan maar voor een deeltje worden beantwoord. Haar klacht is complex. Polyneuropathie heeft de lezeres van 78, al ruim een kwart eeuw lang. Het is een algemene aanduiding voor problemen met de zenuwen in armen en benen. Bij de lezeres begon dat met gevoelloosheid in haar rechtervoet, maar inmiddels noteert ze dat haar beide benen zijn vermagerd en dat ook haar rechterhand niet meer zo sterk is als voorheen. Extra lastig is het feit dat haar benen, zodra ze niet bewegen, erg koud aanvoelen. Televisie kijken of slapen leidt tot dat nare gevoel. Ze heeft al aardig wat dokters gezien, maar de echte oorzaak is niet gevonden. Deels is dat trouwens onvermijdelijk, de oorzaak van polyneuropathie kan niet gevonden worden bij sommige patiënten.

Ouderen worden er wel vaker voor gewaarschuwd dat langdurig me­di­cijn­ge­bruik schadelijk kan zijn

Nu bedacht ze onlangs dat ze al twee jaar een extra medicijn krijgt tegen astma, een ander probleem waarmee ze worstelt. De astma is bij haar stevig en wordt voor een deel veroorzaakt door een allergische reactie. Daarom krijgt ze naast de gebruikelijke astmamiddelen regelmatig injecties met het middel Xolair. Zou dit de koude benen kunnen verklaren?

Geen koude benen Wie op internet kijkt, kan zich die vraag voorstellen. Ouderen worden er wel vaker voor gewaarschuwd dat langdurig medicijngebruik schadelijke effecten kan hebben. Neem bloedverdunners, waarvan wel eens wordt gezegd dat die zorgen voor een groter risico op een val. Hoe zit dat hier? Omalizumab, zoals het middel Xolair heet in de farmacie, heeft volgens bijwerkingencentrum Lareb inderdaad 'tintelende, verkleumde of opgezwollen handen en voeten' - als zeldzame bijwerking. Diezelfde tekst staat op apotheek.nl, een website van apothekersvereniging KNMP. Bij het Lareb kan men bijwerkingen melden, en in dat lijstje zijn de koude benen dan weer niet te vinden. En de meningen blijken verdeeld. Het Farmacotherapeutisch Kompas, een medicijnenoverzicht van expert, meldt helemaal niets over koude benen als bijwerking. Hier gaat het eerder over (zeldzame) klachten als koorts en huidproblemen na de injectie. Zeldzame bijwerkingen zijn tintelende, verkleumde of opgezwollen handen en voeten "Het lijkt me heel onwaarschijnlijk dat Xolair de oorzaak is van koude benen", zegt Marjo van de Ven. Ze is longarts in Ziekenhuis Rijnstate en zit bij haar beroepsvereniging NVALT in de werkgroep voor astma en allergie. Twaalf jaar geleden was ze betrokken bij de introductie van Xolair.

Evaluatie "We kunnen Xolair vier tot zes maanden op proef geven bij patiënten met ernstige allergische astma die niet genoeg hebben aan de gebruikelijke inhalatie-medicijnen. Het is een duur medicijn en niet bij iedereen werkt het voldoende", noteert de longarts. "Na die periode meten we de longfunctie en vragen we of de klachten verminderd zijn." Geen van de patiënten die het middel inmiddels kregen op haar polikliniek in Arnhem, heeft ze horen klagen over koude benen. Patiënten moeten bovendien voor de injecties naar het ziekenhuis komen, en ook daar wordt gevraagd naar bijwerkingen - geen koude benen. Koude voeten kunnen ook een probleem van de bloedvaten zijn Als de astmaklachten verbeteren, volgt na uiterlijk vijf jaar een nieuwe evaluatie bij de Xolair-patiënt. De helft van de patiënten kan dan stoppen omdat de standaard-middelen tegen astma genoeg effect hebben. Dat evaluatiemoment gaat de lezeres ook meemaken, maar Van de Ven verwacht dat het voor de koude benen niets uitmaakt. "Naast de polyneuropathie waardoor patiënte koude voeten zou kunnen hebben, zou het ook een probleem van de bloedvaten kunnen zijn", suggereert Van de Ven. Koude voeten kunnen veel oorzaken hebben, de lezeres heeft al meerdere artsen geconsulteerd maar misschien kan een nieuw overleg met de huisarts ook zin hebben. Ook een vraag stellen? Mail: gezondheid@trouw.nl Lees eerdere afleveringen van Het Consult

