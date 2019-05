Dankzij een app hebben hartpatiënten minder vaak spoedeisende hulp nodig

Dat blijkt uit een onderzoek naar patiënten van Zilveren Kruis die gebruik maken van een ‘digitale cardioloog’. Deze ‘HartWacht’, is ontwikkeld door Cardiologie Centra Nederland (CCN), zorginnovatiebedrijf FocusCura en Zilveren Kruis. De patiënten kunnen thuis bloeddruk, hartslag en hartritme meten. De gegevens gaan naar cardiologen en verpleegkundigen die als dat nodig is direct contact op kunnen nemen om bijvoorbeeld medicatie aan te passen.

Cijfers 128 patiënten maken nu een jaar gebruik van HartWacht. Vergeleken met het jaar daarvoor komen zij 70 procent minder vaak op de spoedeisende hulp terecht. De daling in het aantal verpleegdagen was 40 procent en het aantal spoedritten met de ambulance zakte met 30 procent. Inmiddels gebruiken meer dan 500 klanten van Zilveren Kruis met chronische hartproblemen de HartWacht. Telebegeleiding is dus veelbelovend, maar toch constateerde de patiëntenvereniging Harteraad twee jaar geleden dat er weinig animo is voor de digitale cardioloog. Financiering is een deel van het probleem, stellen Harteraad en de Hartstichting. Telebegeleiding is goedkoper, maar niet per se voor het ziekenhuis. Als een ziekenhuis goedkoper gaat werken, raakt het budget kwijt. Zo zit het systeem nu eenmaal in elkaar.

Kleine stapjes Sinds het laatste rapport twee jaar geleden, ziet Harteraad wel dat telebegeleiding opkomt. Niet alleen CCN werkt met digitale cardiologen, ook het UMC Utrecht, het Utrechtse Diakonessenhuis, het Tergooi Ziekenhuis in Hilversum en het Maxima Medisch Centrum in Eindhoven, zijn bijvoorbeeld onlangs begonnen. Ook andere vormen van telebegeleiding komen op, zoals bij de CardioMEMS. Dat zijn sensoren in het lichaam die de druk in een bloedvat meten, wat belangrijk is bij hartfalen. “Het zijn vaak nog kleine stappen hoor”, zegt beleidsadviseur van Harteraad Inge van den Broek. “Het zijn vaak pilots met kleine groepen patiënten.” “Het lukt op een of andere manier maar niet om telebegeleiding breed toegankelijk te krijgen”, zegt beleidsadviseur van de Hartstichting Ineke Nederend. “Het liefst zien we dat telebegeleiding voor iedereen beschikbaar is. We verwachten de komende jaren een enorme stijging van het aantal patiënten. Om de zorg beschikbaar te houden, zullen we anders moeten gaan werken.”

Therapietrouw Voorkomen dat patiënten zieker worden is een manier om de zorg betaalbaarder te houden. En zeker zo belangrijk, dat is goed voor het welzijn van Nederlanders. Begeleiding op afstand kan daarbij helpen, denkt Nederend. “Met telebegeleiding ben je meer bezig met je gezondheid en dat helpt om je beter aan je therapie te houden. Dus: gezonder eten, meer bewegen of de pillen slikken die je krijgt voorgeschreven.” Voor oudere mensen die niet met een tablet of smartphone kunnen omgaan is telebegeleiding wel problematisch, stelt Nederend. “Die groep is niet zo groot en wordt kleiner.”

Inbedding Wat volgens Van den Broek van patiëntenvereniging Harteraad meespeelt bij de aarzelende opkomst van de digitale cardioloog is de discussie over de bewijslast. “De voorstanders komen met positieve onderzoeksresultaten, de tegenstanders met onderzoeken die laten zien dat telebegeleiding geen invloed heeft op ziekenhuisopnames en polibezoeken. Het cruciale punt is dat telebegeleiding vaak niet goed wordt ingebed in de organisatie. Dan blijven verpleegkundigen hun patiënten net zo frequent zien. “In onderzoeken waar de telebegeleiding goed is ingebed in de organisatie blijkt deze zeer kosteneffectief.” Bovendien betekent het voor de patiënt een grotere onafhankelijkheid, minder ziekteverzuim en betere kwaliteit van leven, stellen zowel de Hartstichting als Harteraad. Van den Broek: “En patiënten leren zelf ook signalen van verslechtering herkennen en hiermee om te gaan. Zelf de regie hebben over je zorg voor en leven met een aandoening vinden wij cruciaal.”

