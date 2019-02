Dank je wel Ferry: je was ver weg, maar tegelijkertijd heel dichtbij

Een mooi weerzien zou het worden, al was het dan slechts in de vorm van een audiotour (tegen geringe betaling te verkrijgen bij Pro Demos, ‘Huis voor democratie en rechtsstaat’). Op het schermpje prijkte Mingelens foto, en na de tune van ‘Den Haag Vandaag’ sprak zijn stem: “Ontzettend leuk dat u met mij meewandelt vandaag”.

Mingelen diste tal van historische feiten op, maar veel boeiender waren zijn persoonlijke ontboezemingen. Over dat de journalistiek hem ten zeerste was afgeraden, want te hoog gegrepen. Maar dat hij na een bezoek in 1969 aan de ‘groene bankjes’ zeker wist dat hij het toch wilde. En hoe het eraan toeging in de oude Tweede Kamer.

Modeshow van Zeeman

“De NOS had er slechts één camera. Die stond op een verhoginkje achter een soort biljartgordijn. We moesten over dat gordijn heen de zaal filmen, die grotendeel vanaf de rug in beeld kwam.” Achter dat gordijn werd heel wat gekonkeld en gerookt, zelfs zozeer dat de Kamervoorzitter soms moest roepen: “Zeg, kan het daar wat rustiger?” In het begin was hij met zijn gebrekkige presentatietalent een gesel voor de kijker, vreesde Mingelen. “Een politicus vermoedde dat ik zelfs een modeshow van Zeeman niet tot een goed einde zou weten te brengen.” Hier weer die bevrijdende spot, ditmaal met hemzelf.

Een glamourloos beroep, dat in grote lijnen neerkomt op: je ding doen en dan weer naar huis

Het was warm deze ochtend op Het Binnenhof. Een ijscoman installeerde zijn kar, en Mingelen vertelde over de geheime deur waardoor politici tijdens formaties het Eerste Kamer-gebouw betraden. En over het touwtje waarachter de parlementaire pers vrijdagmiddag moest wachten na het kabinetsberaad. “Ministers die niets wilden zeggen, liepen­­ door. Maar die pakten we buiten alsnog, want daar was geen touwtje.”