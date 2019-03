Dafne Schippers zoekt naar souplesse

Als iedereen klaar zit, is Dafne Schippers er zelf nog niet. Op de persconferentie voor de EK indoor in Glasgow, die vandaag beginnen, blijft één tafel leeg. Er staat een bordje op met de naam van de snelste vrouw van het land.

Precies om één uur komt Schippers binnen, samen met broer en manager Derek. Het praatje van technisch directeur Ad Roskam slaat ze over. Meerkampster Anouk Vetter, die voor een gesprek met een journalist even gebruik had gemaakt van ‘Dafne’s’ ronde tafel, maakt plaats. Schippers gaat zitten, broer ernaast, en komt maar meteen met het slechte nieuws.

Van de trap gevallen. Uitgegleden. “Ik heb zo’n geschilderde trap. Ik had sokken aan. En ja, dat zijn dingen die bij iedereen weleens gebeuren, ik schoof onderuit en stuiterde natuurlijk naar beneden.”

Schippers lacht. “Eerst dacht ik nog: ‘Gelukkig. Alles getest. Oké, ik ben er heel uit gekomen’. Maar helaas. Een normaal mens had nergens last van gehad. Maar bij ons draait het om de details.”

Iets niet goed Daags na de val bleek er toch iets niet goed te zitten. Tijdens een training schoot het bij de start in haar rug. Ze snelde meteen naar Amsterdam voor een consult bij haar orthomanueel arts. “Ik ben meteen behandeld, mijn bekken stond scheef. Het is geen ernstig probleem. Maar zo’n volle start kun je niet doen als je bekken niet goed staat. Als die spieren weer normaal doen in plaats van hyper zijn dan moet ik ook gewoon mijn wedstrijden kunnen lopen.” Het is dus even afwachten hoe ze zich voelt. Het liefst start ze gewoon op de EK indoor. Schippers wil graag het proces voortzetten zoals het van tevoren is bedacht. Het woord ‘proces’ komt een paar keer voor in haar perspraatje van 16 minuten en 21 seconden, 1.21 minuut over de tijd. Het sportleven van de 26-jarige sprintster bestaat uit kleine deeltjes. Puzzelstukjes die op precies het juiste moment op z’n plaats moeten vallen. Het liefst tijdens de olympische finale. Schippers zit nu in het proces van de hereniging met haar oude coach Bart Bennema, de man die haar naar de top bracht. Na drie jaar onder Rana Reider, die vanwege privéomstandigheden terug naar Amerika ging, is ze nu weer terug bij haar jeugdcoach.

Krachttraining Bennema is vertrouwd en nieuw tegelijk. De twee zijn nu veel bezig met ‘dingetjes oefenen’. “Alles moet een beetje op z’n plek vallen. Daarom doe ik nu ook indoor, om te oefenen hoe het gaat. Er is geen betere training dan de wedstrijd. Dan komen fouten omhoog. Als het in de training negen van de tien keer goed gaat, zie je in de wedstrijd vaak net die ene keer terug. Dan komen oude patronen omhoog.” Schippers werkte onder Reider vooral aan haar kracht. Met Bennema zoekt ze naar souplesse. “We zijn veel bezig met souplesse. Bij de start moet de power erin. Daarna moet ik lekker in mijn ritme komen.” De trainingen gaan naar eigen zeggen al goed. Alleen in de wedstrijd komt het ‘nog net niet lekker bij elkaar’. “De ene race is de start goed. De andere het tweede stuk. We hopen dat het allemaal een keertje bij elkaar komt.” Het helpt in ieder geval dat Schippers nu goed in haar vel zit. De hereniging met haar oude coach is daar niet direct de oorzaak van. Na een moeilijke periode, waarin ze moest wennen aan wereldfaam, heeft ze rust gevonden. “Het is allemaal heel snel gegaan, dat moet je maar bij kunnen benen. Ik heb dat nu een plekje kunnen geven. Ik weet niet of het per se ligt aan wie de coach is.” Schippers heeft geen spijt van de jaren bij Reider, al voelt het ook vertrouwd om weer bij Bennema te trainen. “Rana stond bekend als de beste coach. Misschien heeft het bij mij wat minder uitgepakt, maar hij is nog steeds een ontzettend goeie coach. Ik wilde nog beter worden. Dan moet je risico’s nemen. Je gaat dan niet ineens na een jaar terug als het niet blijkt te werken.”

