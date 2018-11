CZ schrapt alternatieve therapieën zonder draagvlak

Zorgverzekeraar CZ schrapt vijf alternatieve geneeswijzen uit zijn aanvullende pakket. Niet omdat ze onzinnig zijn, maar omdat ze onzin worden ­gevonden. De therapieën zijn door CZ-verzekerden weggestemd, als het ware.

Arjan Lubach stak in zijn zondagavonduitzending eerder dit jaar de draak met alternatieve geneeswijzen. “Maar denk nou niet dat Lubach de inhoud van onze polissen bepaalt”, benadrukt woordvoerder Arjen Zwaan van CZ. “We zien al geruime tijd dat het draagvlak voor sommige alternatieve geneeswijzen afneemt onder onze verzekerden.”

CZ besloot onderzoek te doen naar dat draagvlak en vroeg driehonderd verzekerden naar hun mening over een reeks therapieën. De ondervraagden hadden in de regel zelf geen ervaring met die therapieën; ze kregen enkel de vraag of ze het zinvol of onzinnig vonden dat de aanvullende verzekering die therapieën vergoedt.

De kritische grens werd gelegd bij 12 procent: dat percentage voor-stemmen moest een geneeswijze in ieder geval krijgen. Vijf therapieën haalden de kiesdrempel niet: fytotherapie (geneeskrachtige kruiden), ayurveda (kruiden en massage), craniosacraal therapie (stimuleren van bindweefsel), kinesiologie (balansherstel door spiertesten) en reïncarnatietherapie (teruggaan naar het verleden om klachten te verhelpen).

Het gaat ons om de solidariteit die de basis is van een verzekering CZ-woordvoerder Arjen Zwaan

Waterbedeffect Die laatste, reïncarnatietherapie, werd vorig jaar vijfhonderd keer gedeclareerd bij CZ. In het onderzoek naar draagvlak zei 3 procent van de ondervraagden dat de therapie in de aanvullende verzekering moest blijven, terwijl 26 procent vond dat hij moest gaan. Die verhouding, in combinatie met het geringe gebruik, leidde tot de beslissing de therapie te schrappen, aldus CZ-woordvoerder Zwaan: “We wegen behoefte tegen sentiment.” Veelgebruikte alternatieve geneeswijzen, zoals acupunctuur en homeopathie, blijven in de aanvullende verzekering. Nu met ingang van 1 januari vijf therapieën uit de aanvullende verzekering verdwijnen, kan het zijn dat patiënten hun toevlucht nemen tot andere vormen van zorg, duurdere vormen ook. Dit ‘waterbed-effect’ kent CZ ook, maar het is volgens de verzekeraar lastig te kwantificeren en heeft bij deze beslissing geen rol gespeeld. Het gaat CZ ook niet om de economische gevolgen, zegt woordvoerder Zwaan: “We hebben deze beslissing niet genomen om kosten te drukken. Het gaat ons om de solidariteit die de basis is van een verzekering. Je wilt een collectief verzekerden aan je binden, en daarvoor heb je draagvlak nodig. Als dan over onderdelen van een verzekering negatieve sentimenten opkomen, kun je die niet negeren.”

