Curriculum.nu: de volgende stap in de soap die onderwijsvernieuwing heet

Is Onderwijs2032 dan mislukt? Niet helemaal. Curriculum.nu is wat, scholen en ministerie betreft, het vervolg op Onderwijs2032. Al durft inmiddels niemand die enigszins omstreden kreet nog in de mond te nemen.

Onderwijs2032 was het project dat toenmalig secretaris van onderwijs Sander Dekker (VVD) in 2014 bij 'De Wereld Draait Door' lanceerde: een nationale brainstorm over wat kleuters moesten leren om in 2032 succesvol te solliciteren voor hun eerste baan. Innovatiever en ondernemender, wilde de staatssecretaris het onderwijs hebben. In 2016 volgde uit die brainstorm een adviesrapport van socioloog Paul Schnabel waarin heel wat heilige huisjes omver werden geschopt. Om leraren echt meer vrijheid te geven, zouden de eindexamens bijvoorbeeld overboord moeten. Enkel een 'kerncurriculum' van Nederlands, Engels, wiskunde, digitale vaardigheden en burgerschap zou getoetst moeten worden.

Er komt een kerncurriculum en er moet meer aandacht komen voor burgerschap en digitale geletterdheid

Dat advies bleek iets te innovatief en ondernemend. Een aantal heilige huisjes zette de staatssecretaris zelf meteen weer ferm overeind, in de maanden die volgden liep een deel van het lerarenkorps te hoop tegen de voorgestelde veranderingen. De belangrijkste klacht bleek uiteindelijk: er is geen draagvlak onder leraren. Dus ging de naam Onderwijs2032 overboord en besloot de nieuwe Tweede Kamer tot het instelling van de ontwikkelteams.

Schone lei Helemaal met een schone lei beginnen die niet. Een aantal uitgangspunten uit het rapport van Schnabel blijven staan: er moet meer samenhang komen tussen basis- en voortgezet onderwijs, er komt een kerncurriculum en er moet meer aandacht komen voor burgerschap en digitale geletterdheid. De achterliggende gedachte daarbij was ironisch genoeg altijd al: meer vrijheid en verantwoordelijk voor de leraar. Voor wie denkt dat de karavaan van de onderwijsvernieuwing hierna tot stilstand komt: over een jaar moeten de leraren een advies uitbrengen met 'bouwstenen'. Daar buigt de Tweede Kamer zich dan over. Daarna begint de discussie pas echt. Vanaf 2021 moeten de veranderingen in het basisonderwijs te zien zijn.