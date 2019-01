Curaçao wil meer hulp bij opvang duizenden vluchtelingen uit Venezuela

Nederland moet onder meer helpen bij de opsporing op zee, vindt de regering op het eiland. Ook is gevraagd om hulp bij het verbeteren van de aanpak van illegaal verblijf van Venezolanen, en moeten er meer plekken komen om mensen zonder verblijfsvergunning vast te kunnen zetten. Als laatste wil Curaçao met Nederland samenwerken om risico's in de gezondheidszorg tegen te gaan.

Lees verder na de advertentie

De Venezolanen in kwestie zijn na een maximale periode van verblijf als toerist, of na het verlopen van een vergunning voor tijdelijk verblijf, niet teruggekeerd naar hun thuisland. Daarnaast komen veel Venezolanen in bootjes illegaal naar Curaçao.

Volgens de regering van het eiland ondervindt het autonome Caribische land binnen het Nederlands koninkrijk steeds meer negatieve gevolgen van de crisis in het Zuid-Amerikaanse land. Stijging van mensenhandel, mensensmokkel, drugssmokkel en wapenhandel vormen grote problemen op het eiland.

Nederland droeg op basis van een eerste ondersteuningsverzoek vorig jaar financieel al bij met 132.000 euro aan de verbetering van de detentiecapaciteit voor ongedocumenteerden. De Curaçaose regering wil met Nederland overleggen over invulling van meer ondersteuning. Volgens de lokale overheid verblijven er vierduizend tot zesduizend Venezolanen op Curaçao, op een bevolking van 160.000 inwoners. Ook Aruba en Bonaire hebben te maken met Venezolaanse vluchtelingen.

Staatssecretaris Raymond Knops (Koninkrijksrelaties) noemde het migratiebeleid van Curaçao vorig jaar een ‘landsaangelegenheid’ van het eiland zelf, nadat Nederland een financiële bijdrage had geleverd.