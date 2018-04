Curaçao heeft vluchtelingen te over, maar het woord asiel komt er niet voor

Kom je aan in Zevenaar of Roosendaal, dan krijg je wat te eten en warme kleding, er komt een tolk en iemand die je wegwijs maakt in de juridische procedure die volgt. Al die tijd verblijf je dan in een asielzoekerscentrum.

Maar kom je met een bootje aan op Curaçao, in datzelfde Koninkrijk, dan word je bij ontdekking direct als illegaal gedetineerd. De politie zorgt dat je zo snel mogelijk wordt uitgezet. Nu is de kans op ontdekking gering. Als de kustwacht op een nacht één boot onderschept, dan kunnen er negen ongehinderd aanmeren.

Met de verslechterende situatie in Venezuela neemt de stroom vluchtelingen naar Curaçao wel sterk toe. Het land dat zucht onder het economische wanbeleid van president Maduro, ligt op nog geen 75 kilometer afstand. Door de jaren heen hebben zo'n 15.000 Venezolanen zich illegaal op Curaçao weten te vestigen; ze werken in de bouw, de horeca en de prostitutie.

In opstand

De laatste maanden worden er meer Venezolanen onderschept, nu de vliegverbinding tussen beide landen is opgeheven en alleen de vissersbootjes uitkomst bieden. Zo'n honderd ongedocumenteerden, zoals ze daar heten, zitten vast in een speciale barak bij de gevangenis in de wijk Koraal Specht en in politiecellen verspreid over het eiland. De situatie daar is slecht, vooral omdat de gedetineerden meermalen in opstand kwamen. Ze vernielden sanitair en interieur, waardoor ze nu op matrassen in de hete recreatieruimte slapen.

Dat de opvang van vluchtelingen op Curaçao zo anders verloopt dan in andere delen van het Koninkrijk, heeft alles te maken met de juridische en culturele verschillen. Volgens advocaat Thomas van Houwelingen die de verschillende vreemdelingenwetten bestudeerde, heeft het Koninkrijk het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens weliswaar ondertekend, en het daaruit voortkomende Vluchtelingenverdrag, maar is er een voorbehoud gemaakt voor de overzeese gebieden. "Curaçao kent als zelfstandig land binnen dat Koninkrijk in haar eigen verordeningen geen bepalingen voor bescherming van vluchtelingen."