CU en SGP: er moet een pooierverbod komen in de hele Europese Unie

De Europese Unie doet te weinig aan de bestrijding van mensenhandel. Er is een Europees pooierverbod nodig om seksuele uitbuiting beter aan te kunnen pakken, vindt Peter van Dalen, lijsttrekker van ChristenUnie-SGP bij de komende verkiezingen.

Lees verder na de advertentie

Van Dalen, Europarlementariër sinds 2009, spreekt over ‘grensoverschrijdend kwaad’. Het grote probleem is, zegt hij, dat criminele netwerken tegenwoordig vanuit heel Europa opereren. “Vrouwen uit onder andere Roemenië en Bulgarije moeten hier in Nederland onder dwang in de prostitutie werken.” Brussel zou daar wat hem betreft veel meer aandacht voor moeten hebben.

De richtlijn stelt dat het ronselen van personen voor de prostitutie verboden is, maar dan moet er bijvoorbeeld sprake zijn van geweld Peter van Dalen

Er bestaat al een Europese richtlijn die mensenhandel moet helpen voorkomen. Volgens ChristenUnie en SGP is deze ontoereikend. Van Dalen: “Die richtlijn stelt dat het ronselen van personen voor de prostitutie verboden is, maar dan moet er bijvoorbeeld sprake zijn van geweld. In de praktijk ligt het subtieler. Pooiers controleren vrouwen op afstand, bijvoorbeeld vanuit Oost-Europese landen. Als de slachtoffers niet betalen, wordt hun familie in het thuisland ingelicht over het werk dat ze doen. Of erger.”

Hij vindt een algeheel Europees pooierverbod noodzakelijk. Iedereen die op welke manier dan ook profiteert van de uitbuiting van prostituees zou strafbaar moeten zijn. Daar valt dan dus ook chantage onder.

Het kabinet-Rutte III werkt momenteel aan de invoering van een nationaal pooierverbod, op aandringen van coalitiepartij ChristenUnie. Partijleider Gert-Jan Segers steunt zijn Europese collega Van Dalen in zijn streven dit te kopiëren naar andere landen. “Het is van groot belang dat we ook de daders in het buitenland kunnen pakken”, zegt Segers.

Discussie kantelt De oproep van ChristenUnie en SGP klinkt niet toevallig bij de start van de campagne voor de Europese verkiezingen van 23 mei. Maar het is te kort door de bocht om het weg te zetten als verkiezingsplannetje, vindt Van Dalen. Hij ziet de discussie over prostitutie en mensenhandel in Europa kantelen. De Europese Commissie bracht in december een analyse uit deze kwestie, die Van Dalen verontrustend noemt. “Het toonde glashelder aan dat het probleem steeds verder groeit.” In maart hebben de buitenlandministers van Frankrijk en Zweden de andere EU-landen opgeroepen strenge prostitutiewetgeving aan te nemen, in navolging van deze twee landen. Van Dalen gaat de komende maanden zo veel mogelijk medestanders zoeken in het Europarlement om zijn plan een kans van slagen te geven. Hij heeft niet genoeg aan de steun van zijn collega’s van de European Christian Political Movement. Van Dalen hoopt - en verwacht - dat ook binnen de liberale en socialistische fracties enthousiasme klinkt. Het is uiteindelijk aan de nieuwe Europese Commissie om er over te oordelen. Dat zal op zijn vroegst eind dit jaar zijn.

Lees ook:

De politieke discussie laait weer op: moet betaalde seks verboden worden? Jongerenbeweging Exxpose wil seks kopen strafbaar maken en biedt de Tweede Kamer 40.000 handtekeningen aan.