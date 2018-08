Crisis aan de Costa: de Britten komen niet meer naar Benidorm

Na twee weken hotel Poseidon Playa in de bakermat van het Spaanse massatoerisme aan de Costa Blanca, stonden de tranen haar in de ogen. Haar klaagzang bij de touroperator haalde de Daily Mail en ging viral.

Lees verder na de advertentie

Ondanks de absurde aanklacht over te veel Spanjaarden ín Spanje schuilt er onbedoeld toch een opmerkelijke observatie in haar verhaal. Want na jaren ongebreidelde groei van het aantal buitenlandse toeristen dat naar Spanje trok, zijn er nu tekenen van een kentering. De afgelopen jaren brak het land nog keer op keer bezoekersrecords. Dat was een welkome economische steun in de rug voor het land dat stappen maakt om weer op pre-kredietcrisis-niveau te komen. Maar midden in het huidige hoogseizoen fronsen de rekenmeesters uit de Spaanse toeristenbranche de wenkbrauwen. Want de bezoekershausse vertoont barsten, een nieuw record lijkt uit te blijven.

Va­kan­tie­gan­gers laten Benidorm links liggen voor eerder onveilig geachte bud­get­be­stem­min­gen als Egypte

Dit is onder meer merkbaar in Benidorm, waar het aantal hotelovernachtingen van de normaal gesproken hondstrouwe Britse vakantiegangers is afgenomen. Nemen de in brexit-sferen verkerende eilanders misschien stilletjes afscheid van de vakantiekolonie onder de Spaanse zon? Het lijkt iets anders te liggen: naar Benidorm gaan deze zomer minder vluchten en veel Britten verblijven in al dan niet illegale Airbnb’s, concludeerde de krant El País.

Blijft Benidorm wel Benidorm? Maar in algemene zin laten veel vakantiegangers Benidorm en Spanje dit jaar links liggen omdat zij terugkeren naar voorheen onveilig geachte budgetbestemmingen als Egypte, Tunesië en Turkije, die nu weer beter te boek staan. Daarnaast timmert Spanje al jaren aan de weg om ook een ander soort toerisme aan te bieden dan enkel ‘zon en strand’, waar het land groot mee is geworden. Dit begint langzaam effect te hebben en dat wordt ook gevoeld aan de costa’s. In Benidorm rijst daarom de vraag: als deze ontwikkeling doorzet, blijft Benidorm dan nog wel Benidorm? Wat moet er worden van het Britse cultuurgoed in deze zonnige vakantie-enclave als de Britten het voor gezien houden? Een geluk voor de lokale middenstand is de toename van Spaanse bezoekers. Zij hebben de afgelopen jaren aan koopkracht gewonnen, en geven hun geld graag uit aan het strand. Al ruilen zij waarschijnlijk wel de pub en het Engels ontbijt in Benidorm in voor de eigen keuken.

Lees ook:

Vaker, verder, luxer: toerisme trekt een zware wissel op het klimaat De toerist wil almaar verder en meer luxe, steeds meer mensen gaan voor hun vakantie de grens over en intussen legt het akkoord van Parijs het toerisme geen enkele beperking op.