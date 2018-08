Crèches zijn steeds positiever over een verplichte registratie van de vaccinatiestatus

Onder groeiende druk van bezorgde ouders staat de kinderopvangsector steeds positiever tegenover verplichte registratie van vaccinatiestatus. Zo’n meldplicht is een van de ideeën om de vaccinatiegraad omhoog te krijgen, en ouders meer informatie te verschaffen.

In de praktijk vragen kinderdagverblijven nu bij een intakegesprek vaak of ouders hun kind hebben laten inenten. Maar het bedrijf kan die ouders niet dwingen daar antwoord op te geven, noch controleren of ze de waarheid spreken. Zomer 2017 presenteerde toenmalig minister van volksgezondheid Edith Schippers nog een rapport waarin stond dat geen van de organisaties uit de sector vond dat ze recht hadden op informatie over ongevaccineerde kinderen. Zelfs niet nadat de risico’s door het RIVM voor hen in perspectief waren gezet.

Maar de tijden zijn veranderd, met een constant dalende vaccinatiegraad (voor mazelen nu 92,9 procent). Als het aan bestuurslid Muriëlle Springer van Brancheorganisatie Kinderopvang ligt, moet de kinderopvang daarom van ouders een antwoord kunnen eisen op de vraag of hun kind gevaccineerd is. “Ouders lezen ook de krant, de onrust over de landelijk dalende vaccinatiegraad groeit”, zegt Springer. Zij merkt die onrust bij oudercommissies die hierover beraadslagen en hun zorgen uiten.

Privacy Belangrijke voorwaarde voor haar is dat er een computersysteem komt waarin de vaccinaties automatisch verwerkt worden. Kinderen krijgen die immers in etappes. “Dat klinkt als een kleinigheid, maar om het registratiesysteem up-to-date te houden, zouden onze werknemers constant bij de ouders moeten peilen of hun kind de derde of vierde prik al gehaald heeft. Ik pleit voor een database vanuit de overheid die een signaal geeft als een kind niet volledig gevaccineerd is.” Grootste zorg in de opvang was tot nu toe de privacy tijdens dat registreren, vertelt Springer. “Er zijn veel opvanglocaties met maar 12 tot 24 kinderen. Als dat bedrijf naar buiten brengt dat de vaccinatiegraad op dinsdagen en woensdagen 60 procent is, en de rest van de week 90, gaan ouders rekenen.” Het zijn altijd Daan en Amber die op dinsdag en woensdag komen, zien die ouders bijvoorbeeld. Dan ligt die medische informatie in feite op straat. Gjalt Jellesma van Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang BOinK pleit ook voor het registeren van de vaccinatiestatus om ouders transparantie te geven. Dat kan volgens hem prima. “Ik hoor veel politici roepen dat de Grondwet in de weg zit. Maar weet je hoeveel westerse landen ook een registratieplicht hebben, of het recht kinderen te weigeren? Die hebben allemaal een grondwet die lijkt op de onze.” Lopen on­ge­vac­ci­neer­de kinderen risico op besmettelijke ziekten op de kinderopvang? Absoluut Hans van Vliet van het RIVM

Onrust Volgens Jellesma had de politiek eerder stelling moeten nemen. Dat gebeurt nu mondjesmaat. Gisteren riep premier Rutte alle ouders op om wél te vaccineren. Hij gaf de oproep een emotionele lading door zijn bezorgdheid uit te spreken over de risico’s ‘voor baby’tjes die nog te jong zijn om een mazelen-vaccinatie op te halen’. Sharon Gesthuizen van Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang is het minst enthousiast over verplichte registratie, maar vooral omdat de sector tot dusver geen slagkracht heeft er vervolgens wat mee te doen. “Ook ik vind dat ouders het recht hebben te weten hoe hoog de vaccinatiegraad is op een kinderopvang. Maar dan moet er ook een wet komen om kinderen eventueel te mogen weigeren. Anders haal je als kinderopvang wél de onrust van de vaccinatiediscussie in huis, zonder iets aan het probleem te mogen doen.” Zo’n weigerrecht voor kinderdagverblijven lijkt inmiddels op een meerderheid in de Tweede Kamer te kunnen rekenen.

RIVM: de opvang is niet onveilig Lopen ongevaccineerde kinderen risico op besmettelijke ziekten op de kinderopvang? Absoluut, zegt Hans van Vliet van het RIVM, maar niet alleen daar. ‘Een kind komt ook op andere plekken dan de opvang.’ De vaccinatiegraad binnen een bedrijf of gebouw is daarom niet zo belangrijk, zegt hij. ‘Het gaat om die van de maatschappij in haar geheel.’ De vaccinatiediscussie op kinderdagverblijven gaat vooral over mazelen, zegt Van Vliet. Daar krijgen kinderen pas na 14 maanden een prik tegen, tot die tijd zijn ze onbeschermd tegen de zeer besmettelijke ziekte. Maar dat risico speelt vooral tijdens een uitbraak waarbij duizenden mensen ziek worden, zoals in 2014 gebeurde. Dit jaar telde Nederland slechts twintig personen met mazelen.

