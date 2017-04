Corporaties pakken de wachtlijst aan

Een begin. Zo noemt voorzitter Marnix Norder de gisteren gepresenteerde Woonagenda van branchevereniging Aedes voor woningcorporaties. Concrete oplossingen voor de groeiende groep huurders die financieel in de knel zit, de vele verduurzamingsdoelen die de leden moeten behalen en de verwarde personen die vaker in corporatiewoningen verblijven, staan er niet op. Maar ambities voor de komende vier jaar zijn er volop. Een daarvan: de vaak ellenlange wachttijd voor een sociale-huurwoning verlagen naar twee jaar tot vijf jaar.

Een concrete oplossing is nog niet voor handen

In sommige steden staan woningzoekenden nu acht tot tien jaar ingeschreven voor ze een sociale-huurwoning krijgen toegewezen, blijkt uit het vorig jaar gepubliceerde onderzoek 'Wachten, zoeken, vinden' van onderzoeksbureau Rigo. Neem het West-Brabantse Etten-Leur. Daar staan huurders gemiddeld acht jaar ingeschreven voor ze een corporatiewoning weten te bemachtigen. Of Diemen, waar het wachten zelfs voor startende huurders tien jaar kan duren. Ook in Amsterdam staan starters zo'n tien jaar in de rij voor ze de sleutel krijgen van hun eerste sociale-huurwoning. De oplossing schuilt volgens Aedes in het bijbouwen. Dat schoot er de afgelopen vier jaar flink bij in. Toen de verhuurderheffing in 2013 werd geïntroduceerd, bleef er te weinig geld over voor nieuwbouw, klagen corporaties. Werden er in de jaren voor de heffing zo'n 30.000 woningen per jaar uit de grond gestampt, na 2013 waren dat er nog maar 17.000. In 2015 lag dat aantal zelfs nog lager. Maar die heffing van 1,7 miljard euro die corporaties jaarlijks overdragen aan het Rijk, lijkt ze niet langer in de weg te zitten. Dit jaar worden er 34.000 woningen bijgebouwd. En als het aan Aedes ligt, geldt hetzelfde voor de komende vier jaar.

Maar dat bijbouwen helpt het sterk oververhitte Amsterdam niet uit de spreekwoordelijke brand, geeft Norder toe. "De groei van Amsterdam is zo stevig. In vier jaar tijd gaat het niet lukken om de wachttijd naar vijf jaar te reduceren." Wat helpt dan wel? Daar komt ie: "Een concrete oplossing is nog niet voor handen."

Moeite alle rekeningen te betalen Hetzelfde geldt voor de problematiek rondom huurders die maar net aan hun hoofd boven water kunnen houden. Nog maar een maand geleden maakte het Planbureau voor de Leefomgeving bekend dat de groep huurders die structureel in geldproblemen zit fors is gegroeid. Zo lukte het in 2012 37 procent van de 'arme huurders' al vier jaar achtereen amper om alle rekeningen te betalen. Drie jaar later was dat aantal opgelopen tot 55 procent. Het plaatsen van zonnepanelen, het opvullen van spouwmuren of het volledig ener­gie­neu­traal maken van woningen; corporaties deden het veel te weinig Een ontwikkeling die ook Aedes zorgen baart, benadrukt Norder. Van zijn leden hoort hij dat niet alleen huurders met een bijstandsuitkering in de knel zitten, maar ook mensen met een laag middeninkomen hebben steeds vaker moeite de eindjes aan elkaar te knopen. Om deze groep huurders tegemoet te komen, gaan corporaties, gemeenten en huurdersorganisaties op zoek naar 'lokale maatwerkoplossingen', zo staat in de Woonagenda. Met andere woorden: sommige huurders die huren bij bepaalde corporaties kunnen onder sommige omstandigheden rekenen op een gematigde huurstijging of zelfs een huurverlaging. Kan het iets concreter? Norder schudt zijn hoofd: "Dat is afhankelijk van de huurder, van de corporatie en van de situatie."

Verduurzaming Een ding is volgens de voorzitter wel duidelijk: in 2021 heeft de gemiddelde corporatiewoning energielabel B, een doel dat in het Energieakkoord van een aantal jaren geleden is gesteld. Zo rooskleurig zag het er een jaar geleden nog niet uit. "Er is te weinig ambitie, want het geld is er", mopperde voorzitter Maxime Verhagen van Bouwend Nederland toen. Het plaatsen van zonnepanelen, het opvullen van spouwmuren of het volledig energieneutraal maken van woningen; corporaties deden het veel te weinig. Hoe ver corporaties nu zijn met het verduurzamen, kan Norder niet zeggen. Hij zegt wel met trots: "We lopen voorop als het gaat om verduurzaming ten opzichte van commerciële verhuurders en kopers. Die moeten meer gaan doen. We willen niet de enige zijn die voorop loopt."

