Coördinator terrorismebestrijding waarschuwt voor islamitische school in Amsterdam

Halsema heeft het schoolbestuur donderdag dringend verzocht per direct op te stappen. Ook wil ze dat de door de NCTV genoemde personen, die de jonge leerlingen zouden beïnvloeden, onmiddellijk de banden met de school verbreken. Bovendien moet de onderwijsinspectie onmiddellijke volledige toegang krijgen tot de school, eist het college van burgemeester en wethouders.

Ook buiten schooltijd willen deze ‘richtinggevende personen scholieren onder hun invloedssfeer brengen’, schrijft NCTV Pieter-Jaap Aalbersberg. Hij baseert zich op informatie van inlichtingendienst AIVD. De personen om wie het gaat zijn zich ervan bewust ‘dat zij in strijd handelen met de antiradicaliseringsstrategie, ontwikkeld door de overheid’. In zeker één geval werd een godsdienstles bewust geschrapt, toen de Onderwijsinspectie over de vloer was.

De medewerkers om wie het gaat zouden tussen 2009 en 2012 ook in contact hebben gestaan met het zogenoemde Kaukasus Emiraat, een terreurbeweging die onder meer achter de aanslag op de Moskouse metro in 2010 zat. Een onderzoek van de onderwijsinspectie loopt nog, al stelde de inspectie woensdag vast dat het onderzoek door de opstelling van de schoolleiding ‘op dat moment niet verantwoord’ was.

In een brief van de burgemeester aan Amsterdamse de gemeenteraad staat het volgende:

‘Op 7 maart 2019 heeft de burgemeester een brief ontvangen van de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid (NCTV). Deze brief heeft de NCTV geschreven namens de Taskforce “Problematisch Gedrag en Buitenlandse Financiering”, een samenwerkingsverband van de ministeries van SZW, BZK en J&V, en bevat zeer verontrustende signalen over de voortgezet onderwijsinstelling “Het Cornelius Haga Lyceum” in Amsterdam. Deze brief volgt op zorgelijke signalen die de AIVD op 15 januari aan de burgemeester overbracht en het daarop volgende Amsterdamse verzoek om tot een gezamenlijk handelingsperspectief te komen.

Wij sturen deze brief nu aan u door. De ouders die bezig zijn met de inschrijving van hun kinderen moeten, gelet op de sluitingsdatum van 15 maart, ook over de relevante informatie kunnen beschikken. Er is geen acuut gevaar voor de openbare orde. Het college beschouwt echter het signaal dat jonge leerlingen structureel worden beïnvloed door ‘richtinggevende personen’ die sinds 2000 in een radicale omgeving verkeren en tussen 2009 en 2012 banden zouden hebben onderhouden met een terroristische organisatie (het Kaukasus Emiraat) of die zich anderszins inlaten met jihadistisch extremisme als onacceptabel.

Door een parallelle samenleving te bevorderen en in strijd te handelen met de antiradicaliseringsstrategie van de overheid, is de veilige en democratische vorming van Amsterdamse leerlingen op het Cornelius Haga Lyceum niet gewaarborgd. Daarbij komt dat de onderwijsinspectie op woensdag jongstleden heeft moeten vaststellen dat door de opstelling van de schoolleiding onderzoek op dat moment niet verantwoord was. Voor het college is ingrijpen nu noodzakelijk en onvermijdelijk. De gemeente zet de volgende stappen:

- Op donderdagmiddag 7 maart is het bestuur van de school ontboden op het stadhuis en door de burgemeester en de wethouder van onderwijs indringend verzocht per direct op te stappen, alsmede ervoor zorg te dragen dat de genoemde richtinggevende personen in de brief van de NCTV per direct alle banden met de school verbreken; Van het schoolbestuur hebben wij geëist dat de onderwijsinspectie alsnog onmiddellijk volledige toegang krijgt tot de school om een vervolgonderzoek te kunnen doen naar de kwaliteit en de inhoud van het onderwijs.’