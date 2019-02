Coördinator terrorismebestrijding: Nederland heeft te maken met de derde golf jihadisten

Die Nederlandse jihadistische beweging, waar de verdachten toe behoren, bestaat uit zo’n vijfhonderd mensen, plus enkele duizenden sympathisanten, schrijft de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) in een nieuw rapport over de terreurdreiging in Nederland.

De zes verdachten uit Arnhem zitten sinds eind september vast. De groep had contact met anderen jihadisten in binnen- en buitenland, maar opereerde volgens de NCTV wel op zichzelf toen ze plannen maakte om met bomvesten en kalasjnikovs op een (nog onbekend) evenement toe te slaan. Daarvoor lieten ze zich inspireren door terreurorganisatie IS.

Hofstadgroep De coördinator terrorismebestrijding ziet de groep als de nieuwste en derde golf jihadisten. De eerste golf bestond uit de Hofstadgroep, waartoe de moordenaar van Theo van Gogh behoorde, en diens tijdgenoten in 2000-2005. De tweede golf was de zogeheten uitreisgeneratie, die zich tussen 2012 en 2017 aansloot bij IS of andere jihadistische groeperingen in Syrië en Irak. Het drei­gings­ni­veau in Nederland blijft op ‘substantieel’ staan: oftewel de kans op een aanslag is reëel De derde golf bouwt voort op de tweede en overlapt die ook: zo poogde een aantal van de Arnhemse verdachten eerder uit te reizen. Maar de NCTV ziet de groep vooral als bewijs dat de strijd ook na de val van het kalifaat van IS doorgaat. Ook in Nederland. Bovendien is zo’n omvangrijke – wat het dreigingsbeeld noemt – ‘homegrown cel’ met een ‘ambitieus aanslagplan’ sinds de Hofstadgroep niet meer voorgekomen. Wel is de groei van de Nederlandse jihadistische beweging de afgelopen maanden gestagneerd. De kleine aanwas die er is, bestaat vooral uit jongeren die tijdens de tweede golf nog niet oud genoeg waren om uit te reizen naar Syrië of Irak. Maar een ‘nieuwe dynamiek in de beweging’ ligt op de loer, waarschuwt de coördinator. Zo komt er ‘binnen afzienbare tijd’ een aantal veroordeelde jihadisten vrij uit detentie. Hoewel uit onderzoek blijkt dat de recidive onder terreurverdachten klein is, laat juist de Arnhemse groep zien dat er uitzonderingen zijn: een aantal van hen werd eerder veroordeeld. Hoofdverdachte Hardi N. was zelfs nog bezig met een reclasseringstraject.

Extreem-rechts Er gaat nog altijd een dreiging uit van de Nederlandse jihadisten, wil de coördinator vooral duidelijk maken in het nieuwste rapport over terrorisme en extremisme. Daarom blijft het dreigingsniveau in Nederland op ‘substantieel’ staan: oftewel de kans op een aanslag is reëel. Behalve bij de jihadistische beweging staat de NCTV in het dreigingsbeeld ook uitgebreid stil bij rechts-extremisten. Het debat is, met name online, dusdanig gepolariseerd dat dat mogelijk invloed heeft op eenlingen. Het gevaar dat zo'n eenling tot geweld overgaat, is in Nederland inmiddels groter dan de kans dat extreem-rechtse groepen geweld gaan gebruiken - daarvoor is de beweging te ongeorganiseerd.

