Coöperatie Laatste Wil maakt werk van zelfdodingspoeder

Wie het geheimzinnige zelfdodingsmiddel X bestelt, krijgt eerst een kluisje opgestuurd. Daarmee gaan leden van de Coöperatie Laatste Wil (CLW) naar een bijeenkomst waar ze het middel X ontvangen en onder toezicht in de kluis moeten stoppen. Deze is te openen met een vingerafdruk of persoonlijke code. Kosten voor kluis en het zelfdodingspoeder: 180 euro.

Onlangs ging een mail met informatie over middel X de deur uit naar de eerste 3200 leden van CLW die het dodelijke poeder kunnen bestellen. Dat CLW een middel heeft waarmee mensen hun leven kunnen beëindigen, maakte de coöperatie vorig jaar september bekend. Wie een half jaar lid is, krijgt de informatie.

De 65-jarige Ignace Schretlen, voormalig huisarts, kunstenaar en blogger van de site Arts & Auto, is naar eigen zeggen een van de 'gelukkigen' die de mail ontving. Hij is langer dan een half jaar lid van CLW en staat achter de doelstellingen. Schretlen heeft bewondering voor ouderen die zich met allerlei ernstige beperkingen door het leven slaan. Zelf kampt hij ook met diverse aandoeningen. Nu kan ik er nog goed mee leven, "maar wat als ik een ernstige beroerte krijg?”

Toch koopt hij het poeder niet.

“Het probleem is dat CLW niet bekend maakt wat middel X is; je weet niet wat je koopt”, zegt Schretlen. “Je kunt dus niet nagaan of het voor een snelle humane dood zorgt en wat de bijwerkingen zijn.”

Vermoedens zijn er wel over de samenstelling van het dodelijke middel X. CLW omschrijft het als een stof die in laboratoria en ziekenhuizen wordt gebruikt als bestrijdingsmiddel tegen schimmels en bacteriën. Wie wil overlijden door het middel, moet 24 uur van tevoren beginnen met slikken van antibraakmiddelen, staat in een begeleidend schrijven. Een half uur voor inname van het gif is een pijnstiller aan te raden. Als middel X is opgelost in water en is opgedronken, krijgt de stervende binnen enkele minuten hoofdpijn en wordt duizelig en misselijk. Hartritmestoornissen en een hartstilstand zorgen uiteindelijk voor de dood.

Dat zijn omschrijvingen die doen denken aan een conserveermiddel dat ook in sommige handboeken voor zelfdoding wordt genoemd. Dat is geen onomstreden middel, zegt Schretlen. “Het blijft gif. Neem dan barbituraten. Dat wordt ook bij euthanasie toegepast.” Gif is volgens Schretlen ook te koop op internet. Via Google is best een dodelijk gif te vinden. Maar een humane dood? “Je moet dat wel zeker weten. Denk ook aan de mensen die erbij zijn als je overlijdt.”