Contract arbeidsbeperkte blijkt vaak maar tijdelijk

Die werken nu drie jaar met de Participatiewet, waarbij ze voor zowel bijstandsgerechtigden als jonggehandicapten en mensen die voorheen op de sociale werkplaats werkten een plek moeten zoeken in het bedrijfsleven. “Dat lukt steeds beter”, zeggen de gemeenten tegen onderzoeksbureau Centerdata.

Dankzij instrumenten als loonkostensubsidie en jobcoaching zijn ze redelijk goed op weg, vinden de gemeenten zelf. Vooral de loonkostensubsidie, waarbij de gemeente het loon aanvult tot het minimumloon ‘opent deuren’ bij werkgevers. Ook de no-riskpolis, die regelt dat de gemeente de kosten op zich neemt als de werknemer met een arbeidsbeperking ziek wordt, is positief voor de welwillendheid van werkgevers.

'Hoog knuffelgehalte'

De aandacht van de media voor de groep arbeidsbeperkten helpt ook. Een middelgrote gemeente noemt de arbeidsgehandicapten inmiddels een groep ‘met een hoog knuffelgehalte’. Werkgevers die maatschappelijk verantwoord willen ondernemen, voelen zich hierdoor aangesproken. Dat maakt het makkelijker een plek te vinden voor ze. Maar het belangrijkst zijn de subsidies: “Die maken het voor werkgevers interessant om iemand uit de doelgroep in dienst te nemen”.

Het kost heel veel moeite, maar er worden mensen geplaatst. Aan de andere kant komen nu ook al weer mensen ‘terug’. Dus per saldo is het effect zeer gering.

Toch zijn er veel gemeenten die hun positieve oordeel nuanceren. Ruim 60 procent vindt het nog te vroeg om echte effecten te zien. Zij twijfelen over de duurzaamheid van de plaatsingen. ‘De kans op plaatsing wordt vergroot, alleen de vraag is wel of het duurzame uitstroom betreft’, noteert Centerdata.

Gemeenten zien nog maar weinig werkgevers die tijdelijke contracten omzetten in vaste contracten. Een grote gemeente signaleert: “We plaatsen veel, maar er is ook veel uitval”. Deze gemeente vond voor driehonderd mensen een plek, maar zag die bijna allemaal ook weer terugkomen. Een andere gemeente: “Het kost heel veel moeite, maar er worden mensen geplaatst. Aan de andere kant komen nu ook al weer mensen ‘terug’. Dus per saldo is het effect zeer gering.”