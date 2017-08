Consumentenbond: hypotheekbanken melken klanten uit

Te pas en te onpas kosten in rekening brengen. Daar maken veel banken zich schuldig aan als klanten hun hypotheek willen wijzigen, zo concludeert de Consumentenbond op basis van eigen onderzoek. De bond vindt zelfs dat banken hun klant ‘behandelen als melkkoe’.

Verplicht advies

Neem het oversluiten naar een hypotheek met een lagere rente. Met een paar muisklikken kan de woningeigenaar dat geregeld hebben, stelt de Consumentenbond. Toch krijgt degene die daarvoor kiest bij ruim eenderde van de onderzochte banken er verplicht een adviseur bij. Daarbovenop komen soms nog administratiekosten. Een SNS-klant is daardoor 300 euro kwijt aan administratiekosten, plus 125,50 per uur voor een adviseur. Klanten van Argenta betalen zelfs 1250 euro, exclusief de kosten voor een verplichte adviseur. Meer geluk heeft degene die zijn hypotheek heeft afgesloten bij Money You. Die hoeft én geen adviseur in handen te nemen én is geen administratiekosten kwijt.

De Con­su­men­ten­bond wekt de indruk dat het wijzigen van een hypotheek eenvoudig is. Dat is in onze ogen niet altijd het geval. SNS Bank

Waar het verschil tussen banken vandaan komt, kan de Consumentenbond niet verklaren. “Wij hebben daar ook geen inzicht in. En als wij het niet weten, weet de consument het ook niet”, aldus een woordvoerster. Het is een euvel dat volgens de Consumentenbond zijn oorsprong vindt in 2013. Toen werd het zogenoemde provisieverbod ingesteld. Geldverstrekkers en verzekeraars die adviseurs geld toestoppen om klanten te lokken, worden sindsdien met een boete op de vingers getikt. Maar nu onafhankelijk advies het credo is, zegt de Consumentenbond, rijzen de adviesprijzen de pan uit.

Maar volgens SNS Bank is het verplicht stellen van advies niet per definitie verkeerd. De bank komt uit het onderzoek van de Consumentenbond als een van de slechtere uit de bus. Samen met de Regiobank stelt zij een adviseur bij hypotheekwijzigingen het vaakst verplicht, ontdekte de Consumentenbond. Niet zomaar, stelt de bank. “Met dit onderzoek wekt de Consumentenbond de indruk dat het wijzigen van een hypotheek eenvoudig is. Dat is in onze ogen niet altijd het geval. Bij iets ogenschijnlijk simpels als rentemiddeling breek je toch je hypotheek open en verandert uiteindelijk je maandelijkse woonlast. Wij zeggen: dat heeft een grote impact op je hypotheek. Daar moet je dus zorgvuldig mee omgaan. Vandaar dat wij advies verplicht stellen.”

