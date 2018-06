Consument vindt contactloos betalen heel handig - maar ook eng

Het is een uitkomst en daarom doen we het ook steeds vaker: contactloos betalen. Het kan bovendien bijna overal, zelfs de voetbalkantine en dat kleine kringloopwinkeltje hebben er het apparaat voor.

Maar terwijl de financiële wereld deze week vergadert over nieuwe innovaties op het evenement Money20/20, maken consumenten zich zorgen over de veiligheid van al die handigheid.

Banken hebben nog geen melding gehad van iemand die door contactloos zakkenrollen is bestolen Berend Jan Beugel

Uit onderzoek van Motivaction, onder duizend Nederlandse consumenten, blijkt dat 42 procent veiliger contactloos wil kunnen betalen. 80 procent wil niet meer dan 25 euro contactloos afrekenen zonder het slot op de deur van een PIN-code. Bijna de helft van de ondervraagden wenst 'zo snel mogelijk contactloos betalen met vingerafdrukherkenning'. Pas op: het onderzoek werd gehouden in opdracht van het bedrijf Zwipe dat, jawel, vingerafdrukbeveiliging ontwikkelt voor betaalpassen.

"Met deze technologie kunnen gebruikers contactloze betalingen goedkeuren met hun vingerafdruk", laat het bedrijf weten. "Het is dan niet nodig om een PIN-code in te geven. Dit betekent dat de pas alleen gebruikt kan worden door de rechtmatige eigenaar."

Skimmen Zwipe speelt daarmee handig in op de aanname, of de vrees, dat contactloos betalen onveilig zou zijn. "Een gestolen bankpas kan vele malen gebruikt worden om te betalen, voordat de rechtmatige eigenaar van de pas aan zijn bank laat weten dat de pas gestolen is", stelt Zwipe. "Daarnaast zijn consumenten bezorgd dat hun bankpas ongemerkt ‘geskimmed’ wordt." Bij skimmen kopiëren criminelen met een apparaatje de magneetstrip van een betaalpas op het moment dat er een betaaltransactie wordt verricht. Dit sluit aan bij een van de bevindingen uit het onderzoek, meldt Zwipe. "61 procent van de ondervraagden is bang voor deze vorm van contactloos ‘zakkenrollen’." Die angst is niet zo gek. Het gaat om geld. Nota bene: Hoe meer mensen ergens gebruik van maken, hoe aantrekkelijker ook voor mensen met minder goede bedoelingen. En groter wordt contactloos betalen, in hoog tempo. Volgens Betaalvereniging Nederland verliep in 2016 nog 17,7 procent van de betalingen contactloos, terwijl vandaag de dag één op de twee betalingen gedaan wordt via een zwaai met onze bankpas. Je pasje verandert niet magisch in contant geld dat zo in de zakken van de contactloze zakkenroller rolt Berend Jan Beugel "En dat gaat gewoon goed, hoor", zegt Berend Jan Beugel van Betaalvereniging Nederland. "De banken hebben nog niet één keer een melding gehad van iemand die door contactloos zakkenrollen is bestolen."

Doopceel lichten Volgens Beugel is er ten onrechte een angstbeeld ontstaan bij de burger. Het beeld van de zakkenroller die met een apparaatje achter je langs loopt en zo je bankrekening plundert is pure kolder, volgens Betaalvereniging Nederland: "Je pasje verandert niet magisch in contant geld dat zo in de zakken van de contactloze zakkenroller rolt." Bovendien krijgt niemand, met welk apparaatje dan ook, zomaar toegang tot het netwerk voor kaartbetalingen. "Eerst wordt je hele doopceel gelicht, dus je valt door de mand als je er misbruik van maakt. De pakkans is heel erg groot, het loont domweg niet voor criminelen." Bij Betaalvereniging Nederland menen ze zelfs dat de risico's voor consumenten zijn afgenomen met de komst van contactloos betalen. Beugel: "Omdat je minder vaak je pincode hoeft in te tikken, bied je dus ook minder gelegenheid aan zakkenrollers om die af te kijken en je zo te bestelen." Zwipe werkt op dit moment onder andere met VISA samen met hun vingerafdrukherkenningstechnologie. Ook MasterCard is al in een vergevorderd stadium met een biometrische creditcard. Volgens Zwipe worden de vingerafdrukken van gebruikers alleen geregistreerd op de bankpas zelf en niet in een databank opgeslagen.

Ook straatmuzikant en collectant gaan contactloos Het zijn beroerde tijden voor straatmuzikanten. Want al speel je de sterren van de hemel, geen mens heeft nog muntgeld op zak. Gelukkig houdt Londen te veel van haar straatmuzikanten om het erbij te laten zitten. Samen met het Zweedse techbedrijf iZettle voorziet het gemeentebestuur de stad van smartphone-kaartlezers, waarmee muzikanten contactloos donaties kunnen ontvangen. In China is contactloos betalen op straat al erg populair. Via de diensten WeChat of Alipay kunnen transacties worden gedaan met een telefoon. Het mobieltje rekent af door een zogenaamde QR-code (een tweedimensionale streepjescode) te lezen. In Nederland moeten vooral collectanten het van transacties op straat hebben. Sinds september vorig jaar gaat een deel van hen langs de deuren met een collectebus, waarmee gulle gevers zowel kunnen pinnen als 'zwaaien'. Verschillende kerken experimenteren eveneens met digitale vormen van collecteren. Kerken kunnen daarvoor bij het bureau van de Raad van Kerken apparatuur lenen. Wel onder één voorwaarde: dat de betrokken gemeente de techniek inzet voor een collecte die (deels) ten goede komt aan het werk van de landelijke Raad van Kerken, staat er op de website.