Conservatorium omarmt dancemuziek met nieuwe dj-opleiding

Het is ruim voor één uur in de middag als de eerste groepjes bezoekers binnen druppelen. Vergezeld van hun ouders kijken de ietwat schuchtere jongeren hun ogen uit. In de hal van het Amsterdams Conservatorium staan mixpanelen waar een aantal nieuwsgierigen al op afgestapt is.

Terwijl de een nog wat onwennig zijn vingers over de knoppen laat gaan en zoekt naar het juiste ritme, staat een ander juist ontspannen te draaien. Het zijn vooral jongens, gekleed in hippe hoodies en met de nieuwste sneakers aan, die naar de open dag van de nieuwe dj-opleiding van het Amsterdams Conservatorium zijn gekomen.

Koptelefoon Pieter Langenkamp (17) kijkt gefocust naar de toetsen en schudt ritmisch met zijn hoofd, terwijl hij een felgekleurde koptelefoon draagt. “Ik kom uit een muzikaal gezin. Mijn vader speelt in het Concertgebouworkest en mijn moeder geeft fluitles. Ik speel al jaren cello en maak sinds een aantal jaren ook zelf producties.” Het liefst laat hij zich inspireren door Amerikaanse hiphop, alhoewel hij Armin van Buuren ook ‘tof’ vindt. Maar voor een combinatie van klassiek en dance draait hij zijn hand niet om. “Soms speel ik op mijn cello iets in en maak ik er op de computer een mix van.” Volgens Janneke van der Wijk, directeur van het Conservatorium, is dat nou net iets wat steeds vaker voorkomt. “We hebben grote, internationale opleidingen voor klassieke muziek, jazz en pop, maar tegelijkertijd staan we ook open voor nieuwe dingen.” De Amsterdam Electronic Music Academy is daar een gevolg van. Want niet alleen een grote groep jongeren is geïnteresseerd in zo'n opleiding, het was ook de wens van de muziekindustrie zelf om een dergelijk programma aan te bieden, vertelt Van der Wijk. “Op die manier worden jarenlange kennis en ervaring direct doorgegeven.”