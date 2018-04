Conflicten zijn bij Eneco aan de orde van de dag

Bestuursvoorzitter Jeroen de Haas stapt per 1 september op, hoogstwaarschijnlijk op last van de raad van commissarissen van Eneco. De centrale ondernemingsraad, die achter De Haas staat, spant een rechtszaak aan omdat zij betwijfelt of de commissarissen het belang van Eneco wel dienen.

Eneco is al veel langer het toneel van conflicten. Die hangen samen met de visie op de toekomst van het bedrijf. Net als energiebedrijven als Nuon en Essent moest Eneco zich van de overheid splitsen: de productie en verkoop van energie moest worden gescheiden van het beheer van het netwerk. Eneco verzette zich lang tegen zo’n splitsing, maar haalde uiteindelijk bakzeil. De netwerkpoot heet tegenwoordig Stedin en staat sinds februari 2017 geheel los van Eneco. Dat ging zelf verder als producent en verkoper van (relatief veel duurzame) energie.

Gemeenten Het eerste conflict speelde zich af tussen bestuur en commissarissen van Eneco enerzijds en een groot deel van de 53, vooral Zuid-Hollandse, gemeenten die eigenaar zijn van het bedrijf. Die gemeenten wilden van hun bezit af en dat te gelde maken. Bestuur en commissarissen van Eneco wilden op hun beurt zeggenschap hebben over het verkoopproces, om te voorkomen dat het bedrijf onder een nieuwe eigenaar zijn duurzame profiel zou verliezen. Naar verluidt horen Shell en het Franse olie- en gasconcern Total tot de bedrijven die belangstelling hebben voor Eneco Nadat een comité van aandeelhouders had gedreigd het vertrouwen in de commissarissen op te zeggen, werd een bemiddelaar ingehuurd. In februari leken de kemphanen het eens geworden over het verkoopproces. Daarna ontstond opnieuw reuring, ditmaal over de uitleg van het akkoord en nu tussen het bestuur (De Haas) en de commissarissen van Eneco. Volgens de ondernemingsraad van Eneco gaat het conflict over de voorwaarden waaronder de verkoop kan plaatsvinden. "In het akkoord van februari zijn geen garanties opgenomen voor duurzaamheid, de werkgelegenheid en de langetermijnkoers van het bedrijf", zegt een woordvoerder van de ondernemingsraad. Volgens hem zijn de commissarissen in februari meer de kant van de ontevreden aandeelhouders opgeschoven. De Haas hecht echter aan die garanties. Volgens de ondernemingsraad hebben de commissarissen besloten om De Haas weg te sturen. Een zegsman van Eneco wilde niets kwijt over de aard van het conflict.

Eigen strategie De Haas, die vandaag volgens de zegsman gewoon op kantoor was, vertrekt per 1 september. Hij leidde Eneco elf jaar. Hij wil dat het bedrijf, ook onder een nieuwe eigenaar, zijn eigen strategie kan blijven voeren. Of dat onder de vlag van een ander groot energiebedrijf kan, betwijfelt hij. Naar verluidt horen Shell en het Franse olie- en gasconcern Total tot de bedrijven die belangstelling hebben voor het energiebedrijf. Het lot van Eneco is overigens nog onzeker. Vorig jaar bleek dat het gros van de 53 gemeenten van hun aandelen Eneco af wilden. Maar definitieve besluiten over een verkoop zijn nog niet genomen. Na de gemeenteraadsverkiezingen van maart zijn de politieke verhoudingen in veel gemeenten veranderd. Het is dus mogelijk dat nieuwe gemeenteraden anders over de verkoop van hun Eneco-aandelen denken dan de oude. De ondernemingsraad gaat de gang van zaken aankaarten bij de Ondernemingskamer, een ongebruikelijke stap. Die kamer moet dan toetsen of de commissarissen zorgvuldig hebben gehandeld - de ondernemingsraad zelf betwijfelt dat. Mocht de rechter de raad gelijk geven, dan is er een kans dat De Haas toch aanblijft.