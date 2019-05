Conditietrainer Errol Esajas over het succes van Kiki Bertens: ‘Ze laat zich meer gaan’

“Ik ga meestal na een uurtje weg. Het is niet om aan te zien. Mensen die vijf, zes uur over een marathon doen, met overgewicht, zonder goede looptechniek. Mensen denken allemaal dat ze kunnen hardlopen. Wat denk je dat die klappen met de knieën doen? Ze lopen zich kapot.”

Esajas is kritisch over sportend Nederland. Al die fitnesscentra vol dure apparaten, hij vindt het maar niks. Zelf heeft de voormalig sprinter, en coach van een aantal topsporters, genoeg aan een kale hal. Op een steenworp afstand van de Rotterdamse Kuip heeft Esajas het Sport Performance Centre opgericht. In dit ‘beweegcentrum’ traint hij Kiki Bertens als ze ’s winters in Nederland is.

Boksring

Haar portret hangt aan de muur. Daarnaast een foto van haar coach Raemon Sluiter, die ook jarenlang met Esajas heeft getraind. In de hoek staat een boksring, waar Bertens werkte aan haar mentale gesteldheid. Verder is er niet veel in de hal, maar dat is niet nodig, zegt Esajas. “We werken met medicijnballen, met tennisballen, met horden. Je hebt helemaal geen apparaten nodig om goed te leren bewegen.”

Esajas moest zijn sprintcarrière staken na een blessure, waardoor hij op jonge leeftijd met coachen begon. Hij verdiepte zich in bewegingsvormen en creëerde zijn eigen visie. Zijn atleten zul je niet kapot zien gaan in het krachthonk met zware gewichten. Esajas, die mee was met de olympische ploeg van 2008 en 2012, denkt dat veel atleten te zwaar trainen.

Bij Bertens let hij vooral op hoe ze beweegt. Hij laat haar veel oefeningen doen om haar reactievermogen te verbeteren. Op deze maandagmiddag is de nummer 4 van de wereld er niet. Ze boekte twee dagen eerder de grootste zege uit haar carrière toen ze het Masterstoernooi van Madrid won. Of Esajas het gezien heeft? “Natuurlijk. Ik kijk naar al haar wedstrijden.”

Errol Esajas, bewegingscoach van o.a. Kiki Bertens: “Het is nooit goed, want dan kun je beter stoppen” © Patrick Post

Esajas is trots, maar ook kritisch op Bertens. Hij is tevreden, maar leeft volgens het motto dat het altijd beter kan. “Het is nooit goed, want dan kun je beter stoppen. Er zijn altijd wel kleine dingen die je nog aan kunt pakken.” Sinds Bertens bij Esajas traint, maakte ze een enorme verandering door. De 27-jarige speelster oogt fitter dan ooit. Er zit geen gram teveel meer aan. Haar voetenwerk is verbeterd. Ze is sterk, ook mentaal.

Esajas laat haar op allerlei manieren zweten. Met een medicijnbal, met een voetbal, met wat er maar voorhanden is. Hij probeert de trainingen vooral leuk te houden. “Je moet sporters blijven prikkelen. Anders gaan ze zich vervelen. Hoe? Door weddenschappen te af te sluiten, bijvoorbeeld. Wedden dat ik verder gooi dan jij? Dat soort dingen.”

De trucjes die hij Sluiter leerde, brengt Sluiter nu over op Bertens. Esajas ziet steeds meer van Sluiter terug in Bertens. “Kiki gaat op Raemon lijken, al zijn ze elkaars tegenpolen. Raemon is een open boek, vraag je hem één ding, dan krijg je zijn levensverhaal erbij. Kiki is introvert. Die houdt dingen liever voor zichzelf.”

Ze leren van elkaar, denkt Esajas. “Kiki opent zich steeds meer. Ik zie het aan de manier waarop ze overwinningen viert. Ze laat zich meer gaan, durft meer te genieten. Ik denk dat Raemon ook van haar leert. Dat je sommige dingen beter voor jezelf kunt houden.”

Maar de stille kracht achter het team van Bertens is volgens Esajas haar verloofde en fysiotherapeut Remko de Rijke. “Remko is heel belangrijk voor Kiki. Hij is streng. Vroeger liet ze zich nog wel eens gaan als er even geen wedstrijden op het programma stonden. Dan lette ze minder op haar eten. Dat gebeurt met Remko niet meer. Hij let heel goed op.”

Mentaal is ze enorm gegroeid. Esajas liet haar in de winter een tijd boksen. In de ring trainde ze haar vechtlust. “In een boksring kom je je angsten onder ogen. Je kunt niet weg, je moet jezelf verdedigen. Tennis is net zo. Je kunt niet van de baan af.”

Bertens zou haar team kunnen uitbreiden door Esajas op reis mee te nemen. Dat vindt hij zelf niet nodig. Esajas wil een rol van betekenis spelen in de samenleving. Dat kan hij beter in Rotterdam dan ergens op een Grand Slam, denkt hij.