Computers ontwerpen hele wijken: bestaan ingenieursbureaus over twintig jaar nog?

Bestaan ingenieursbureaus over tien of twintig jaar nog? Je zou toch zeggen van wel. Er zijn nog genoeg wegen te bouwen, genoeg bruggen, genoeg waterwerken en anders is er nog wel het nodige te doen om steden bestendig te maken tegen veranderingen in het klimaat.

Patrick van Hoof, directeur innovatie bij ingenieursbureau Arcadis, heeft er twijfels over. Digitalisering verandert de wereld, ziet hij. Wie gaat er nog naar een bank? Wie koopt er niet via internet? Wie maakt er geen gebruik van Netflix, dat zijn series en programma’s direct bij de consument aanbiedt? Waar digitalisering opkomt, verdwijnen banen van mensen die tussen de consument (of afnemer van diensten) en de producent (of leverancier van diensten) staan.

Van Hoof ziet het al gebeuren bij het berekenen van kosten van projecten - iets wat Arcadis nog altijd doet. De kostenberekening geschiedt soms al automatisch. Hij verwijst naar de plannen van Google, dat in Toronto een nieuwe woonwijk gaat neerzetten. Google stopt talloze data over de bewoners en hun gedrag en wensen op het gebied van wonen en vervoer in een computer en laat die vervolgens een woonwijk ontwerpen.

Start-ups Waarom zou een ingenieursbureau dat al veel ventilatiesystemen voor vliegvelden heeft ontworpen, die kennis niet bundelen en het volgende ventilatiesysteem automatisch ontwerpen? En als dat met ventilatiesystemen kan, kan dat dan niet ook met bruggen? Van Hoof: “Als digitalisering in veel bedrijfstakken de gang van zaken op zijn kop zet, dan is het naïef om te denken dat Arcadis geen gevolgen van de digitalisering zal ondervinden.” Wat te doen dan? Op zoek naar nieuwe negotie, nieuwe activiteiten, andere klanten? Deels wel, zegt Van Hoof, maar Arcadis doet dat niet alleen. Het bedrijf kondigde aan te gaan samenwerken met Techstars, een van oorsprong Amerikaans bedrijf dat inmiddels op vele plekken in de wereld beginnende bedrijven (start-ups, in jargon) van advies dient en ook adviezen heeft verstrekt aan grote bedrijven als Disney, de bank Barclays en supermarktketen Target. Techstars gaat voor Arcadis op zoek naar startende bedrijven die ideeën hebben over hoe een stad anno 2030 eruit ziet en aan welke diensten en producten bewoners dan behoefte hebben. Techstars zal de bedrijven met de tien beste ideeën uitkiezen en begeleiden. Met die bedrijven zal Arcadis dan gaan samenwerken. Later zullen nog twintig startups zo’n samenwerkingsverband met Arcadis aangaan, zo is het plan van Van Hoof en Techstars. Nieuwe ideeën, motiveert Van Hoof die keuze, komen tegenwoordig meestal niet van grote bedrijven maar van kleine. “Natuurlijk hebben wij ook ideeën hoe steden er in 2030 uit zien, hoe bewoners leven en reizen en welke behoeftes zij hebben. Maar de goede ideeën voor nieuwe producten en diensten zitten vaak bij kleine bedrijven of bij studenten op universiteiten. Dat zie je in andere bedrijfstakken ook. Waarom zouden wij als Arcadis zelf een start-up-programma beginnen, als er een bedrijf is dat dat al doet?"