Commotie over uitspraken minister Blok: 'Een vreedzame multiculturele samenleving? Ik ken het niet.'

Het tv-programma 'Zembla' heeft beelden van het optreden van de minister op internet gezet. Blok sprak met de aanwezigen in de zaal over migratie. Hij toont zich opmerkelijk pessimistisch over de gevolgen hiervan. Letterlijk zegt Blok: "Noem mij een voorbeeld van een multi-etnische of multiculturele samenleving, waar de oorspronkelijke bevolking nog woont (...) en waar een vreedzaam samenlevingsverband is. Ik ken het niet."

Een aanwezige in de zaal noemde Suriname als geslaagd voorbeeld, waarop de minister antwoordde: "Dus de partijen in Suriname zijn niet langs etnische lijnen opgedeeld? Een functionerende rechtsstaat en democratie? Suriname is een failed state. En dat heeft ernstig te maken met de etnische opdeling."

Blok ging tijdens de bijeenkomst ook in op de Europese pogingen om vluchtelingen te verdelen over de lidstaten. De minister van buitenlandse zaken heeft er geen vertrouwen in dat met de Oost-Europese landen goede afspraken te maken zijn: "Loop eens over straat in Warschau of in Praag, daar lopen helemaal geen gekleurde mensen. Die mensen zijn binnen een week weg. Worden letterlijk waarschijnlijk in elkaar geslagen."

Verantwoording

Het uitlekken van de beelden leidde woensdag onmiddellijk tot verontwaardigde reacties, zowel in de politiek als van vluchtelingenorganisaties. De kans is groot dat Blok zich moet verantwoorden tijdens een debat in de Tweede Kamer. Diverse partijen willen opheldering van de minister. Kamerlid Kees Verhoeven van coalitiepartij D66: "De taak van de minister van buitenlandse zaken is om diplomatieke betrekkingen te onderhouden. D66 verwacht daarom snel heldere, inhoudelijke uitleg van de minister over zijn onbegrijpelijke uitspraken en zijn pessimisme aangaande de verdeling van vluchtelingen in Europa en de multiculturele samenleving."

Singapore is inderdaad een klein mini-landje, extreem selectief in z’n migratie. (...) Die laten geen arme migranten toe. Ja, eventueel voor de schoonmaak. Minister Stef Blok

VVD-Kamerlid Han ten Broeke, partijgenoot van Blok: "De uitspraken van minister Blok, weliswaar gedaan in een besloten setting, zijn lomp." Sadet Karabulut (SP) vindt dat de bewindspersoon zijn woorden moet terugnemen. "Deze reactie past een minister van buitenlandse zaken die verantwoordelijk is voor bevordering van de internationale rechtsorde niet." Lilianne Ploumen (PvdA): "Buitengewoon onprofessioneel."

VluchtelingenWerk Nederland vindt dat premier Mark Rutte afstand moet nemen van de uitspraken van Blok. De organisatie laat in een reactie weten: 'Dit is een klap in het gezicht van onze 13.000 vrijwilligers die belangeloos de handen uit de mouwen steken voor de integratie van vluchtelingen in Nederland. Zij laten daarmee zien dat er zowel draagvlak als daadkracht is in onze samenleving voor hun bescherming.'