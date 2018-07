College voor de Rechten van de Mens: 'Discriminatie op grond van seksuele voorkeur moet in de Grondwet'

Schelden tegen zoenende mannen, naroepen van verliefde vrouwen. Discriminatie op grond van seksuele voorkeur moet worden bestreden door het op te nemen in Artikel 1 van de Grondwet. Dat zegt het College voor de Rechten van de Mens, dat voor het eerst meedoet aan Pride Amsterdam. Het festival begint vandaag en eindigt volgende week met de botenparade door de hoofdstad.

Discriminatie is al verboden 'op welke grond dan ook'. Waarom moet seksuele geaardheid expliciet worden opgenomen in de Grondwet? "Juridisch maakt het misschien niet zo'n groot verschil", zegt voorzitter Adriana van Dooijeweert van het college, "maar het symbolisch belang is groot. Discriminatie vanwege seksuele gerichtheid is in andere landen, en in internationale verdragen, al niet toegestaan. Mensen die gediscrimineerd worden - om hoe ze er uit zien, vanwege de keuzes die ze maken of de keuzes waar ze mee worstelen- moeten beschermd worden. Tot 1973 werd homoseksualiteit gezien als een ziekte. Dat lijkt heel lang geleden, maar dat is het niet. Er is veel veranderd in onze houding ten opzichte van lhbti'ers. Dat moet je zichtbaar maken in wetgeving." Wij denken dat de meldingen die wij krijgen over discriminatie van lhbti'ers het topje van de ijsberg zijn

Hoe staat het met de acceptatie van homoseksualiteit hier? "Die is er de afgelopen 20, 30 jaar enorm op vooruit gegaan. Maar er is een niet onbelangrijk percentage mensen dat moeite heeft met mensen die afwijken van wat zij als norm zien. Homo is het meest gebruikte scheldwoord op het schoolplein en als er grappen worden gemaakt op de werkvloer, of het nou gaat om homo's of vrouwen, en iemand geeft aan dat vervelend te vinden, wordt er nog steeds vaak gezegd: 'Grapje, moet kunnen.' Maar de wet verplicht werkgevers te zorgen voor een discriminatievrije werkvloer."

Dit jaar werden posters van kledingmerk Suitsupply vernield omdat er zoenende mannen op stonden. Wat zegt dat? "In die zaak zie je heel duidelijk hoe de maatschappij zich ontwikkeld heeft. Dit is een bedrijf dat laat zien dat het mensenrechten serieus neemt en dan blijken er mensen te zijn die zeggen: Ik wil toch liever niet twee zoenende mannen zien."

Suitsupply is ook een commercieel bedrijf, wil het niet gewoon geld verdienen met die campagne? "Een bedrijf doet niets als het er niet denkt aan te kunnen verdienen. Maar ik weet uit contacten die wij hebben met bedrijven dat die hun best doen om stereotypen te doorbreken. Bedrijven zijn trouwer in het opvolgen van onze oordelen dan overheidsinstellingen."

Neemt discriminatie toe of af? "Dat is moeilijk in cijfers uit te drukken. We weten dat er in Europa een sfeer heerst waarin discriminatie toeneemt. Daarbij is het aantal meldingen bij ons in twee jaar tijd explosief gestegen, van 1500 naar 4500 per jaar. Dus er is in ieder geval een toename van ervaren discriminatie. Maar dat leidt niet tot meer zaken voor het college, omdat lang niet iedereen er een wil beginnen. Dat is niet erg, we roepen vandaag iedereen op om discriminatie hoe dan ook bij ons te melden."

Waarom? "Wij denken dat de meldingen die wij krijgen over discriminatie van lhbti'ers het topje van de ijsberg zijn. We horen dat mensen niet melden, omdat het toch niets uit zou maken. Maar met de meldingen kunnen wij tegen de politiek zeggen: je moet de wet veranderen: It's about time."

