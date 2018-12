Coca Cola’s Smartwater wint prijs voor meest misleidende product

‘Smartwater ‘inspired by clouds’ en met ‘clean crisp taste’ is pure gebakken lucht: het is feitelijk gewoon heel duur water’, vindt voedselwaakhond Foodwatch. Smartwater kost per liter 1,48 euro. Ter vergelijking: een liter Spa blauw kost 0,68 euro.

Het Gouden Windei is een prijs die jaarlijks wordt uitgereikt door Foodwatch. Consumenten konden hun stem uitbrengen op acht genomineerde producten. Zo’n 12.000 stemmers deden mee aan de verkiezing en 30 procent daarvan koos voor Smartwater. Op de tweede plaats is met 16 procent van de stemmen Venco honingdrop geëindigd. In die dropjes zit 150 keer meer suiker dan honing.

Nummer drie is gereserveerd voor Aldi Cullinella Olijf, een bakolie die naast olijfolie ook vier andere oliën bevat. Aldi liet al aan Foodwatch weten het product aan te gaan passen. De budgetsupermarkt is niet de enige: vijf van de acht genomineerden geven aan de situatie te gaan verbeteren.

Verkiezing met een knipoog

“Het hele jaar door krijgen we bij ons ‘meldpunt misleiding’ klachten binnen van consumenten over voedselproducten. Sommige van die producten nomineren we vervolgens voor de verkiezing, maar we doen ook zelf suggesties", vertelt Sjoerd van de Wouw van Foodwatch. Dit is de negende keer dat de verkiezing wordt gehouden.

Van de Wouw legt uit dat het Gouden Windei een verkiezing met een knipoog is. “Het hele jaar door trappen we als consumenten in de trucjes die fabrikanten bij ons uithalen, maar met deze prijs kunnen we even terug slaan. Toch is er wel degelijk sprake van een probleem. De wet is niet duidelijk en de overheid treedt niet op. We zien dat de verkiezing op korte termijn werkt: nog voordat er een winnaar wordt verkozen kiezen sommige merken ervoor om hun product aan te passen.”

Volgens Foodwatch zijn er elk jaar kandidaten die beterschap beloven. Het gaat dan vooral om het aanpassen van de etiketten. In een enkel geval wordt een product uit de verkoop genomen. Zo kiest Jumbo er naar aanleiding van de nominatie voor om te stoppen met de verkoop van pastasaus met cherrytomaten.

Eerdere prijswinnaars zijn Jumbo’s maisbrood zonder mais (2017) en Healthy People Blauwe bosbes en framboos (2016). In het sap zat slechts 12% bosbes en 1% framboos, aangevuld met sap van appels en druiven. Het is niet de eerste keer dat Coca Cola de prijs wint. In 2014 won hun product Capri-Sun de verkiezing. De pakjes sap verdienden de prijs omdat ze de ten onrechte een gezond imago meekregen.