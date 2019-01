Coalitie maakt zich zorgen over uitzettingen naar Bahrein en Soedan

D66 en ChristenUnie willen dat het kabinet uitzettingen van asielzoekers naar Bahrein opschort. De coalitiepartijen zijn geschrokken van het bericht dat een man die vorig jaar oktober vanuit Nederland naar dat land is uitgezet, op dit moment gevangen zit en mogelijk wordt gemarteld. Het gaat om de Bahreinse asielzoeker Ali Mohammed al-Showaikh. Volgens Amnesty International en Vluchtelingenwerk Nederland is de man op 20 oktober, direct na aankomst op het vliegveld, gearresteerd. Hij zou geen vertrouwelijke toegang tot een advocaat hebben. Amnesty en Vluchtelingenwerk hebben ‘sterke aanwijzingen’ dat hij is mishandeld.

Er zijn sterke aanwijzingen dat de uitgewezen asielzoeker is mishandeld Amnesty International en Vluchtelingenwerk

De organisaties zeggen dat Nederland had kunnen weten dat Al-Sho­waikh onmenselijk zou worden behandeld in eigen land. Volgens een woordvoerder van Amnesty gebruikt het regime in Bahrein vaker familieleden om tegenstanders onder druk te zetten. De broer van Al-Showaikh is een politiek activist en heeft inmiddels een verblijfsvergunning in Duitsland. Amnesty wil onafhankelijk onderzoek naar de vraag of Nederland het ‘non-refoulementprincipe’ heeft geschonden: dat houdt in dat iemand niet mag worden uitgezet naar een land waar vervolging dreigt of waar zijn leven of veiligheid in gevaar is.

Een woordvoerder van staatssecretaris Mark Harbers (asielzaken) wil niet op ‘individuele gevallen’ reageren. Het ministerie laat wel weten dat de mensenrechtensituatie in Bahrein ‘op meerdere terreinen kwetsbaarder is geworden, bijvoorbeeld waar het gaat om kritische geluiden vanuit de oppositie, mensenrechtenactivisten en de journalistiek’. Het ministerie meldt ook dat wie ‘een gegronde vrees voor vervolging heeft’, asiel krijgt.

Volgens de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) was die gegronde vrees er in dit geval dus niet. “Wij maken ons in bredere zin zorgen over de afwegingen die de IND maakt”, zegt de woordvoerder van Amnesty. Over de kwestie rond Al-Showaikh: “Het is onduidelijk waar de man precies van wordt verdacht. Hij heeft jaren geleden een keer meegelopen in een demonstratie, dat is het. Het regime moet hem aanklagen of vrijlaten.”

Eerlijk proces D66 en ChristenUnie willen dat Harbers zich inzet voor een eerlijk proces voor Al-Showaikh en ‘eventuele teruggeleiding naar Nederland’. De zorgen worden gedeeld door oppositiepartij GroenLinks. Amnesty International meldde maandag ook dat een man die vorig jaar naar Soedan is uitgezet, bij aankomst zou zijn gearresteerd, mishandeld en vernederd. De mensenrechtenorganisatie zegt deze informatie te hebben gedeeld met staatssecretaris Harbers. Afgelopen weekend werd opnieuw een asielzoeker naar Soedan teruggestuurd. Volgens Amnesty is sindsdien niets meer van hem vernomen.

