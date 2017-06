CNV-voorman Maurice Limmen: 'De arbeidsmarkt is geen flipperkast'

Als een stel dat gisteren fikse ruzie heeft gehad en aan de ontbijttafel nog chagrijnig tegenover elkaar zit. De koffie wil maar niet helpen tegen het katerige gevoel dat de avond ervoor opwekt. Zo omschrijft voorzitter Maurice Limmen van vakcentrale CNV de recente verhoudingen tussen vakbonden en werkgeversorganisaties. "Echt gezellig is het niet."

Het is al iets beter dan een maand geleden. Bonden hadden hun kookpunt bereikt en vertikten het om met werkgevers om tafel te zitten. Voor de zoveelste keer hadden die zich niet aan hun woord gehouden, klaagden CNV, FNV en het relatief kleine VCP in een gezamenlijke verklaring. "Pure onwil", noemde FNV-voorzitter Han Busker hun gedrag in diverse media. "Wat zijn afspraken nog waard?"

Het hete hangijzer was toen de reparatie van het derde jaar WW-uitkering. Vier jaar geleden hebben beide partijen besloten om het wegbezuinigde recht op een derde jaar WW te herstellen. Het werd opgenomen in het sociaal akkoord. Maar toen de realisatie van dat plan dichterbij kwam, wilden de werkgevers er toch nog even over nadenken. Uiteindelijk pakte dat denken gunstig uit; ze stemden in.

De vakbonden willen ook wel over van alles praten wat destijds niet goed is afgesproken, maar dat doen we intern Maurice Limmen

Bij Limmen nam die uiteindelijke 'ja' wat argwaan weg voor zijn gesprekpartners aan de andere kant van de onderhandelingstafel. De gesprekken zijn weer hervat. Wel stoort het hem dat werkgevers nu steeds zeggen dat het nieuwe kabinet naar de knelpunten moet kijken. "De polder staat los van nieuwe verkiezingen. Wij moeten staan voor het gesloten sociaal akkoord van 2013. De vakbonden willen ook wel over van alles praten wat destijds niet goed is afgesproken, maar dat doen we intern. Wij hebben ons naar buiten toe keurig gedragen."

De werkgevers niet altijd. Dat werd overduidelijk bij het aantreden in 2015 van Hans de Boer als nieuwe voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW. Hij noemde het akkoord waardeloos. "Het lijkt gewoon nergens naar. Er staat een handtekening, maar als de politiek dit nog een keer flikt, zeg ik: zoek het maar uit", zei hij destijds.

MKB-Nederland-voorzitter Michaël van Straalen.

Grauwsluier Twee jaar later nam Michaël van Straalen, de nieuwe voorzitter van MKB Nederland, publiekelijk afstand van de nieuwe Wet werk en zekerheid. Die moest voor meer vaste banen zorgen, maar legde "een grauwsluier over de arbeidsmarkt", concludeerde hij na gesprekken met zijn leden. Zijn voorganger, Hans Biesheuvel, had in zijn nieuwe rol als oprichter van Ondernemend Nederland, kritiek op bijna alle punten van het sociaal akkoord. Daarna volgde massaal geklaag van werkgevers over de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) voor zzp'ers om schijnzelfstandigheid tegen te gaan. Limmen noemt dat "het meest idiote en trieste voorbeeld". Want nog voor deze wet goed en wel in werking trad werd de naleving ervan al opgeschort. Onlangs kwam daar het beklag van Aart van der Gaag nog bij, de aanjager namens VNO-NCW van het banenplan. Het lukt niet helemaal om honderdduizend arbeidsbeperkten aan een baan te helpen. Dat is de schuld van de gigantische bureaucratische rompslomp die de wet met zich meebrengt, alarmeerde Van der Gaag. Wat ons nu nekt zijn de zaken waar we in het sociaal akkoord geen afspraken over hebben gemaakt Maurice Limmen Het verdient allemaal geen schoonheidsprijs, zegt Limmen. "Ook voor ons staan er een aantal punten in waar we niet zo blij mee zijn. Maar de vakbonden houden zich keurig aan de afspraken." Misschien zijn de vakbonden wel te keurig? "De acties van werkgevers zorgen er soms wel voor dat collega's van FNV zeggen: 'Zie je wel, naïeveling, we hadden allang acties moeten voeren'." "Wat ons nu nekt zijn de zaken waar we in het sociaal akkoord geen afspraken over hebben gemaakt, zoals de grote hoeveelheid zzp'ers en de verplichting van werkgevers om twee jaar het loon van zieke werknemers door te betalen. Tijdens de onderhandelingen voor het sociaal akkoord hebben de vakbonden nog tegen MKB Nederland gezegd: 'Zou je niet moeten kijken naar die loondoorbetaling bij ziekte?' Niet zo belangrijk, zeiden de werkgevers toen." Maurice Limmen

Moet de loondoorbetalingregeling bij ziekte dan nu aangepast worden? "Zo eenvoudig is dat niet. Dat werkgevers zieke werknemers twee jaar doorbetalen en dat ze verantwoordelijk zijn voor de reïntegratie van uitgevallen personeel kent tal van positieve resultaten. De instroom in de arbeidsongeschiktheidsregeling WIA is laag. Precies wat het doel was. Dit nu veranderen, is kostbaar op de lange termijn. Dat weten de werkgevers ook. "Hetzelfde geldt voor het afsnoepen van een jaar van de WW-uitkering. Het helpt mensen niet sneller aan een baan, maar zorgt er voor dat ze sneller in de bijstand terechtkomen. Die bijstand moeten we juist zo lang mogelijk buiten de deur houden. Het gaat om inkomenszekerheid. Maar de ene werknemer is ook de andere niet. Daarom spreken we toch niet voor iedereen wat anders af? Maurice Limmen "Daaronder ligt natuurlijk de expliciete vraag van 'welke samenleving willen wij?' Daarom vinden de vakbonden het belangrijk dat zzp'ers ook gaan meebetalen aan het sociale stelsel. Als je daarover begint, sputteren de zzp-organisaties direct dat de ene zzp'er de andere niet is. Maar de ene werknemer is ook de andere niet. Daarom spreken we toch niet voor iedereen wat anders af? Iedereen moet bijdragen."

Maar voor ondernemers met personeel is er toch ook geen verplichte pensioenopbouw? En de zzp'er die het werk doet als bijbaantje wil dat toch ook niet? "Het gaat er niet om of individuele zzp'ers behoefte hebben aan een arbeidsongeschiktheidsverzekering of pensioen. In principe horen alle werkenden in Nederland recht te hebben op een regeling tegen arbeidsongeschiktheid en op een fatsoenlijke oudedagsvoorziening. Dat moeten we goed regelen want anders holt het systeem zichzelf uit. En daarom is een gelijk speelveld belangrijk, ook op fiscaal gebied." Maurice Limmen

Iets om te regelen in een nieuw sociaal akkoord? "Jazeker. Net zoals verbeteringen voor flexwerkers. Maar dan wel in aanvulling op het bestaande sociale akkoord. Want dit betekent niet dat we die bestaande afspraken dan zo maar bij het grof vuil zouden moeten zetten. De arbeidsmarkt is geen flipperkast. Er is tijd nodig om te kijken wat veranderingen teweegbrengen. Wetten zijn geen dagkoersen, ze moeten zich kunnen bewijzen. Dat geldt voor de Wet werk en zekerheid, voor de Wet aanpak schijnconstructies, voor de ketenafspraak. Nieuwe wetten moeten niet te snel al ter discussie worden gesteld." Er staat ook nogal wat op het spel. We hebben het hier over de stabiliteit van ons land Maurice Limmen

Werkgevers zitten niet te wachten op rust. Die willen vooruit. "Zekerheden op de arbeidsmarkt kunnen ook samengaan met vooruitgang. Niemand wil een clash tussen werkgevers en vakbonden. We zijn er in Nederland juist zo goed in om er met elkaar uit te komen. Dan kunnen we ook met zijn allen achter die uitkomst staan. Er staat ook nogal wat op het spel. We hebben het hier over de stabiliteit van ons land. Een grote middengroep verliest het vertrouwen. Dat betreft meer dan alleen de arbeidsmarkt, ook migratie, het klimaat, et cetera. Maar als we om te beginnen nou eens wat voorzichtiger met de sociale voorzieningen omgaan, zodat mensen zekerheid hebben over hun inkomen. Dan komt er wat rust."

