CNV: 'Arbeidsongeschikten worden ingezet als proefkonijn’

Vakbond CNV maakt zich grote zorgen om een onderzoek naar de dienstverlening van UWV. De uitkeringsorganisatie is van plan om een groep van zo’n zesduizend mensen die arbeidsongeschikt raken niet te helpen met het zoeken naar werk. CNV spreekt van een grootschalig experiment en wil dat de Tweede Kamer ingrijpt. “Dit is onverantwoord en onacceptabel”, zegt CNV-voorzitter Arend van Wijngaarden.

De mensen die niet worden geholpen, maken deel uit van de controlegroep in het onderzoek. Een andere groep van ook zesduizend mensen krijgt wel reguliere hulp, en een derde groep van zesduizend mensen krijgt zelfs intensieve begeleiding. Zo moet blijken wat wel en niet effectief is. Dat blijkt uit een brief van minister Wouter Koolmees van sociale zaken en werkgelegenheid aan de Tweede Kamer. Het gaat om mensen die arbeidsongeschikt raken en een uitkering krijgen op grond van de Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA), onderdeel van de WIA.

Het kabinet wil zesduizend mensen die al twee jaar ziek zijn en in een kwetsbare positie zitten

“Het kabinet wil zesduizend mensen die al twee jaar ziek zijn en in een kwetsbare positie zitten, gebruiken als proefkonijn in een experiment”, meldt Van Wijngaarden boos. Het CNV vindt dat met deze mensen niet moet worden geëxperimenteerd. “Het gaat hier om de gezondheid, het perspectief op werk en inkomen en de waardigheid van mensen.”

De mensen die in de controlegroep worden ingedeeld, krijgen wel begeleiding als zij daar naar vragen, meldt Koolmees. Ze vallen dan buiten de controlegroep. “Na drie jaar eindigt het effectonderzoek en wordt deze groep weer actief opgeroepen. Op deze wijze acht ik de inrichting van de controlegroep verantwoord”, aldus de minister.

Het CNV zegt te begrijpen dat het kabinet de effectiviteit van re-integratiedienstverlening wil meten. “Maar op deze manier loop je een groot risico dat duizenden mensen die juist hulp nodig hebben aan hun lot worden overgelaten.” De minister zegt dat degelijk onderzoek nodig is om ‘goed onderbouwde keuzes’ te maken. Koolmees: “Om onderzoekstechnische redenen is het nodig het verschil in dienstverlening zo groot mogelijk te maken. Dit vereist een controlegroep van voldoende omvang.”

Minister Koolmees heeft wel door dat hij zich op glad ijs begeeft. “Ik besef dat een aanzienlijke groep niet actief wordt opgeroepen voor ondersteuning en dat dit als onwenselijk kan worden ervaren”, schrijft hij aan de Kamer. “Maar voor de ontwikkeling van effectieve dienstverlening is het van belang dat er een gedegen effectmeting plaatsvindt. Ik begrijp de gevoeligheid hieromtrent. Ik wissel dan ook graag met uw Kamer van gedachten over de opzet van dit onderzoek.”

Niet genoeg geld Eerder deed het UWV soortgelijke onderzoeken. Daarvoor vroeg het ministerie van sociale zaken niet vooraf om mee te denken. Kamerleden hebben eerder wel gevraagd waarom sommige mensen geen hulp bij reïntegratie kregen. Koolmees antwoordde destijds dat er nou eenmaal niet genoeg geld was om iedereen te helpen. Zo liep er afgelopen jaar een experiment onder WW’ers. Werklozen van wie het bsn-nummer eindigde op 0 tot en met 7 kregen intensieve begeleiding, mensen met een WW-uitkering en waarvan het laatste bsn-cijfer een 8 of 9 was, kregen alleen online dienstverlening. Dat experiment is inmiddels afgelopen. De eerste uitslagen van dit ‘effectiviteitsonderzoek van de WW-dienstverlening’ worden dit najaar verwacht.

