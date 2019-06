CNV-achterban stemt volmondig in met pensioenakkoord, nu FNV nog

In het weekend waarin vakbondsleden mogen oordelen over het zwaarbevochten pensioenakkoord, komt vakbond CNV als eerste met witte rook. De achterban zegt volmondig ‘ja’ tegen de deal die de vakbonden vorige week sloten met het kabinet en de werkgeverskoepels. Vanmiddag moet blijken of dat ook voor FNV geldt. En daarmee of negen jaar praten en onderhandelen toch niet voor niets zijn geweest.

De ruim 260.000 leden van CNV konden van maandag tot gisteravond stemmen in een onlinereferendum. Ruim driekwart van de veertigduizend stemmers gaf zijn goedkeuring aan de deal. “Daarmee is het bestuur ook officieel akkoord”, zegt CNV-baas Arend van Wijngaarden. “Onze leden zeggen hiermee heel duidelijk: wij stemmen in. En dat maakt mij natuurlijk een tevreden voorzitter.”

Ten eerste de AOW-leeftijd. Die stijgt in het nieuwe akkoord minder snel dan nu het geval is, maar een stijging komt er evengoed. Ook de regeling voor mensen met een zwaar beroep krijgt kritiek. Een bouwvakker of iemand met onregelmatige werktijden zou al vóór de AOW-leeftijd met pensioen moeten kunnen, is de wens. Deels kan dat straks. De vakbonden kunnen dan in cao’s vastleggen dat werknemers drie jaar voor hun AOW mogen stoppen. De boete die werkgevers daar nu nog voor krijgen vervalt dan, en de werknemer krijgt zelfs 19.000 euro per jaar doorbetaald tot zijn AOW binnenkomt. Maar heeft de kapotgewerkte bouwvakker maandelijks meer geld nodig, dan moet hij zijn pensioen naar voren halen waardoor zijn uitkering daalt. Sommigen vinden dat een sigaar uit eigen doos.

Onderhandeltafel

Tot slot is er nog de vermaledijde rekenrente. Daaruit leiden fondsen af hoeveel geld ze op de bank moeten hebben om zich financieel gezond te mogen noemen. En daarmee of er ruimte is om de pensioenen van vandaag te verhogen, of dat ze er juist op moeten korten. De rekenrente was al op een historisch dieptepunt en is deze week verder verlaagd. Aanvankelijk wilden de bonden een hogere rekenrente in het akkoord opnemen, zodat de uitkeringen omhoog kunnen. Dat wilde minister Koolmees niet. Niet iedereen bij FNV heeft begrip voor die concessie.

De CNV-achterban vindt die zaken blijkbaar overkomelijk. Of dat ook voor de leden van FNV geldt, kan Van Wijngaarden niet zeggen. “Natuurlijk verschillen onze leden op bepaalde vlakken, maar hoe precies weet ik niet. En dus ook niet of onze stemmingsuitslag een voorbode is voor die van hun.” Opiniepeilingen van ‘Eén Vandaag’ en Maurice de Hond laten verdeeldheid zien bij de één miljoen FNV-leden.

De uitslag van het FNV-referendum komt vandaag en gaat dan vanmiddag naar het ledenparlement van de vakbond, waar ruim honderd verkozen vertegenwoordigers uiteindelijk de knoop gaan doorhakken. Niemand weet precies wat er gebeurt als dat parlement niet akkoord gaat. FNV-onderhandelaar Tuur Elzinga heeft eerder laten weten niet terug te keren naar de onderhandeltafel. Arend van Wijngaarden: “Het is deze deal, of helemaal niets.”