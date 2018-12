Claudia de Breij: ‘Als we cynisch worden zijn we verloren’

In mijn kamer staat een blauwspar stilletjes te sterven

dankzij een paar Germanen met een oeroud ritueel

dat zo goed aansloeg dat de kerk de pret niet wou bederven

en de zonnewende niet verbood, maar meenam in ’t geheel

In mijn kamer zingt een zanger over een White Christmas

In Rusland stond de wieg van dit Amerikaans refrein

want Israel Beilin kwam uit Siberië en wist dus

hoe koud de winters van een joodse jongen kunnen zijn

Hij vertrok vol hoop met een boot naar een beter leven

en als Amerikaan heeft die Irving Berlin verwoord

wat ieder mens bij de gourmet met tantes, vaders, neven

naast All I want for christmas toch het liefste hoort

In mijn kamer staat een stal met een plastic kindje

Hij straalt en ik aanbid hem met zijn lachende gezicht

omdat hij mij laat zien: het maakt niet uit. Al vind je

dit alles onzin –

Het gaat altijd over liefde. Het gaat altijd over licht.

Claudia de Breij

Hieronder legt De Breij uit hoe ze op het gedicht kwam

“Ik ben dol op Kerst. Deze dagen ontroeren mij. Want de symbolen van dit feest zeggen zo veel over de mens”, zegt Claudia de Breij.

“Met Kerst gaat er het niet om wat we geloven, het draait om wat we kiezen te geloven. Die boom, dat plastic kindje in zijn kribbe, die liedjes: of je nu gelovig bent of niet, die symbolen zijn voor iedereen relevant. Ze ademen dezelfde sfeer. Uiteindelijk gaat het altijd over liefde, over licht.

“Op dit moment draait alles in deze wereld om geld, macht of seks. Heel armoedig eigenlijk. De tijd dat de mensen die de hoogste posities op aarde bekleedden ook moreel gezien de meest interessante personen waren, is echt voorbij. Liegen keurt niemand goed, en toch is het aantoonbaar dat de machtigste man ter wereld vrijwel permanent liegt.

Vind je iets verwerpelijk, zeg dan hoe het wel moet Claudia de Breij

“Daar kun je cynisch van worden. Maar worden we dat allemaal, dan zijn we al helemaal verloren. Daarom moeten we tegen de klippen op een beter verhaal vertellen. Tijdens Kerstmis bijvoorbeeld. Om die reden vind ik de keuze voor die symbolen dus ook des te mooier.

“Want het maakt me niet uit vanuit welke gedachtengang je beschaafd en liefdevol de wereld in gaat, als het maar beschaafd en liefdevol is. Dat is wat ik in dat gedicht heb geprobeerd te vangen.”