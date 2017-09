Christelijke scholen tegen verplichte Wilhelmus-les

Katholieke en protestants-christelijke scholen staan afwijzend tegenover een eventuele verplichting om hun leerlingen over het Wilhelmus te leren. “De politiek moet zich niet gaan bemoeien met de inhoud van het onderwijs”, vindt Wim Kuiper, de scheidend voorzitter van de koepel van katholieke en christelijke scholen Verus.

Een maand geleden lekte uit dat VVD, CDA, D66 en ChristenUnie, de partijen die momenteel onderhandelen over een nieuw kabinet, willen dat scholen lessen over tekst, betekenis en melodie van het Wilhelmus geven. CDA-leider Sybrand Buma zei in de verkiezingscampagne: “De tradities die we hebben, moeten we meer expliciet maken. Waar ik me heel erg aan erger, is dat het op scholen helemaal niet vanzelfsprekend is dat kinderen het volkslied leren.” Liefst ziet Buma dat leerlingen ook staand het Wilhelmus zingen.

De partij beschouwt de vrijheid van onderwijs als een kroonjuweel van de chris­ten-de­mo­cra­ti­sche politiek. Maar nu zeg ik tegen Den Haag: hier ga je niet over. Wim Kuiper, scheidend voorzitter van Verus

Waarschijnlijk haalt deze CDA-wens niet het regeerakkoord. Maar wel de verplichting voor scholen om extra aandacht te schenken aan het volkslied. Het AD had inzage in een concepttekst van informateur Gerrit Zalm waar dit uit bleek.

Kuiper is geschrokken. Het is niet zozeer het lied dat de scholen afschrikt, zegt hij. “Dat is op zich prachtig. Op veel van onze scholen heeft het volkslied zelfs al een plek. Maar bijzondere scholen zijn, nog meer dan openbare scholen, gevoelig voor de vrijheid die ze hebben om hun onderwijs zelf te mogen vormgeven. Ze zullen denken: nu is het misschien het Wilhelmus, maar wat komt daarna?”

Kroonjuweel Dat het CDA met het plan geen rekening heeft gehouden met deze ‘stevige reflex’ bij de scholen in hun eigen achterban, verbaasde Kuiper, eerder CDA-wethouder in Maastricht. “De partij beschouwt de vrijheid van onderwijs als een kroonjuweel van de christen-democratische politiek. Maar nu zeg ik tegen Den Haag: hier ga je niet over.” Kuiper ziet in meer Europese landen dat politici hun invloed op het onderwijs snel kunnen uitbreiden, zonder dat scholen zich daartegen teweer kunnen stellen. De vrijheid van onderwijs is niet afdwingbaar, zegt hij vandaag in een interview in Trouw. Het bewaken van de onderwijsvrijheid is in Nederland van oudsher een subtiel spel tussen overheid en onderwijsveld: de overheid mag vastleggen wat kinderen moeten kennen en kunnen, maar scholen bepalen hoe ze die kennis en vaardigheden bijbrengen. Volgens Kuiper is die taakverdeling cruciaal om te voorkomen dat de inhoud van het onderwijs politiek gekleurd wordt. “Wij roepen het nieuwe kabinet dan ook op terughoudend te zijn met onderwijspolitiek.” Vandaag in de verdieping: ‘Politiek probeert in de klas te komen’

