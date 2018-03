Christelijke hulpclubs in zwaar weer

Kleinere christelijke ontwikkelingsorganisaties zitten in de problemen. Door ontkerkelijking zijn de inkomsten vanuit de kerken sterk teruggelopen. Ook merken ze dat de overheid minder geld in het maatschappelijke middenveld steekt. Uit geldgebrek sluit de oecumenische ontwikkelingsorganisatie Oikos vrijdag na 46 jaar de deuren. De organisatie is niet langer levensvatbaar.

Oikos heeft zich lang kunnen redden dankzij de samenwerking met grote christelijke ontwikkelingsorganisaties zoals Icco en Cordaid. Maar die hebben de voorbije jaren ook flink moeten bezuinigen. Oikos kan geen beroep doen op de achterban, het heeft een vergrijsd bestand van krap driehonderd vrienden.

Oikos hield zich bezig met geloof en economie en religieuze spanningen in ontwikkelingslanden. Vanaf de jaren zeventig deed het onderzoek naar eerlijke koffie, kernwapens en ethisch beleggen. Het bestuur bestaat onder meer uit de rooms-katholieke kerk en de PKN.

Begrotingstekort Ook Mensen met een Missie, dat ontwikkelingsprojecten heeft in tal van landen en de oudedagsvoorziening van missionarissen beheert, zit in zwaar weer. Het moet een groot begrotingstekort zien weg te werken. In 2016 bedroeg dat 1,4 miljoen euro. Om het niet verder te laten oplopen, bezuinigde de organisatie dat jaar al 2 miljoen euro op lopende programma’s. Er is net op tijd op de rem getrapt, zegt de nieuwe algemeen directeur Rick van der Woud. Hij verwacht dat het gat vorig jaar is gehalveerd. Mensen met een Missie wordt financieel gedragen door particulieren, honderd ordes en congregaties en subsidies. “De organisatie heeft lang vertrouwd op deze stabiele inkomstenbron, maar ons donateursbestand vergrijst”, zegt Van der Woud. De organisatie wil een jongere doelgroep bereiken, bijvoorbeeld met een virtual reality-film over bemiddelingswerk in Oeganda. De christelijke kerk was altijd een belangrijke aanjager van de internationale hulpverlening. Vanuit de oecumenische Raad van Kerken werd ontwikkelingswerk al in de jaren zestig gestimuleerd. De christelijke ontwikkelingsorganisaties die er vandaag de dag nog goed voorstaan, hebben hun krachten gebundeld. Zo kunnen ze grotere projecten dragen. Ook zijn de financiële banden met de kerken losgemaakt om nieuwe geldbronnen te vinden.