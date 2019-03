Christchurch-herdenking op de Dam: ‘Onschuldige mensen vermoorden mag niet, nooit’

Als vertrouwenspersoon voor de Abi Bakr moskee in Nijmegen kreeg Saïda Baktit (49) vrijdag direct na het nieuws over tientallen doden en gewonden bij een rechts-extremistische aanslag op twee moskeeën in Nieuw-Zeeland een telefoontje. “Het was iemand uit onze gemeenschap die vroeg of er wel een nooduitgang was in onze moskee. En of het nog wel veilig was om te komen bidden.”

Dat geeft wel aan hoezeer die aanslagen aan de andere kant van de wereld ook hier in Nederland angst zaaien, stelt Baktit. Ze is zelf ook ontdaan. Daarom reisde ze deze zondagmiddag van Nijmegen naar een vredesmanifestatie op de koude, maar af en toe ook zonnige, Amsterdamse Dam.

Ik voel angst

“Ik voel angst in de moslimgemeenschap na deze moorden, die angst is groot, overal in Nederland”, verklaart Baktit, terwijl ze haar gekleurde hoofddoek vasthoudt tegen de wind. “Het minste wat we kunnen doen is vandaag bij elkaar komen met joden, moslims, christenen, niet-gelovigen. Samen zeggen we hier: onschuldige mensen vermoorden dat mag niet, nooit.”

Baktit is een van enkele honderden mensen die zondagmiddag in de hoofdstad stilstaan bij de aanslagen in Nieuw-Zeeland. Dertien religieuze en levensbeschouwelijke organisaties zoals het Overleg Joden, Christenen en Moslims, de Unie van Marokkaanse Moslimorganisaties Nederland en de Raad van Kerken in Nederland regelden de bijeenkomst.

Omringd door veiligheidsmensen staat ook orthodox-joodse opperrabbijn Binyomin Jacobs in de menigte. “Ik ben van de joodse gemeenschap en kom hier mijn zorg uitspreken over wat er is gebeurd”, zegt hij. “Tijdens een gebedsdienst heeft een brute criminele moordenaar toegeslagen. Dit gaat niet alleen over vijftig doden, maar ook over hun familieleden en alle gewonden. Honderden levens zijn hiermee kapotgemaakt. En dit had hier ook kunnen gebeuren.”

Hij is een van vele sprekers die allemaal getuigen van hun afschuw over wat er in Christchurch plaatsvond. Respecteer elkaar, het maakt niet uit wat je geloof of afkomst is, de mens is in de samenleving centraal, is hun boodschap.